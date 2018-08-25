亞運》女舉人洪萬庭銀牌 北韓超級名將輕鬆摘金

去年台北世大運金牌舉人洪萬庭，25日雅加達-巨港亞運69公斤級碰到兩屆奧運冠軍、北韓名將林貞心，最終順利保住銀牌。(杜宜諳攝)

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中時電子報
／雅加達報導

雅加達-巨港亞運的舉重賽場上25日進行女子69公斤級賽事，去年台北世大運金牌得主洪萬庭碰到兩屆奧運冠軍、北韓名將林貞心降量級參賽，洪萬庭最終以總和236公斤為中華隊增添一面銀牌，而林貞心則是246公斤輕鬆摘下金牌。

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女子69公斤量級林貞心的實力一支獨秀，她在2012年倫敦奧運奪得這個量級金牌，2016年挑戰75公斤級依舊是冠軍，去年台北世大運再次稱霸75公斤級。

出生於台東縣卑南鄉，為卑南族人的洪萬庭，2013年喀山世大運得銀，去年在自己的祖國以抓舉101公斤，挺舉126公斤，總和227公斤，1公斤之差擊敗哈薩克戈里切娃奪得冠軍。

25日的這場賽事基本上可以分成三個層級，林貞心降量級參賽，導致她在這個量級毫無對手，其他7位選手比完之後才不慌不忙地登場，抓舉項目從105公斤開把，第一次試舉成功舉起105公斤，第二次雖在108公斤失手，但第三次仍舊舉起109公斤，領先群雌。

洪萬庭從98公斤開把，然後往上挑戰101公斤和103公斤，三次都順利成功，103公斤還超越了世大運奪金時的102公斤，並且振臂一呼，可惜前面有超級名將橫梗在前，只能退而求其次的鎖定銀牌。

中華隊另一名選手劉藍尹抓舉項目99公斤排名第四，南韓選手文耈羅以101公斤排名第三，日本、地主印尼和菲律賓3位選手的成績都沒有超越90公斤，只有陪榜的份。

比賽來到挺舉項目，劉藍尹分別成功舉起115公斤、123公斤以及126公斤，總和225公斤最終名列第五。

洪萬庭從127公斤開把，比世大運摘金時的126公斤還重，沒想到第一次試舉就失敗，第二次深吸一口氣順利舉起，雖然檯下裁判的燈遲遲未亮，但洪萬庭還是很有信心的握緊右手回身走下競技台，此時裁判的燈總算亮起三顆白燈(成功燈號)，讓觀眾席的中華隊加油團虛驚一場。

第三次挑戰非舉起不可的130公斤，洪萬庭在舉起後身體晃了一下，但她還是立刻穩住，成功燈號亮起後，總和233公斤拿下銀牌；文耈羅以總和231公斤獲銅；林貞心挺舉137公斤，總和246公斤輕鬆摘金。

(中時電子報)

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