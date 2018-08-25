亞運》女足PK戰4罰全中 她一腳踢開世大運陰影

包欣玄去年台北世大運對南韓踢丟12碼球，這次亞運對越南PK戰穩穩罰入第4點，讓中華隊立於不敗之地。（資料照片／李弘斌攝）

友善列印
中時電子報
／台北－巨港電話採訪
中華女足信心十足，在PK戰4罰全中，淘汰越南殺入亞運4強。（亞運官網翻攝）

中華女足24日經PK戰擊退越南，殺入雅加達亞運4強，頭號功臣除了門神蔡明容，PK戰4罰全中也很關鍵。其中「阿包」包欣玄臨危受命，頂替因抽筋無法踢第4點的隊長王湘惠，推射破門也一掃去年台北世大運失足陰影。

PK戰女足不怕 「我們有蔡明容！」

中華女足PK勝越南 相隔20年重返亞運4強

「每個選手都會有沒射進的時候，雖然還是會緊張，但是不怕，可以的！」包欣玄表示，去年底在日本參加皇后盃時，有特別練12碼球，加上這次越南守門員提早動了，讓她很好判斷，用右腳推射穩穩踢進球門右下角。下1球越南射中門楣，讓中華隊提前勝出。

包欣玄去年世大運對南韓之戰，代罰12碼球卻踢中門柱，這次她討回顏面，而當時自覺狀況不佳、把罰球機會交給阿包的余秀菁，則毅然在PK戰率先上陣，勁射破門替中華隊首開紀錄。

「這幾天都有練12碼，所以不僅是我有信心，大家都有信心，」余秀菁說：「第一個踢12碼當下，我已經有預感對方守門會猜我的左邊，果真被我猜對了，耶！」

中華隊原本設定的PK戰前5點人選，因為換人和受傷而打亂布局，所幸第4點包欣玄代班踢進，前3點則照日籍教頭堀野博幸原本設定的人選，余秀菁、林雅涵、劉千芸都完成任務。只是林雅涵踢得太中間，球還被越南門將碰到，幸好有驚無險還是進了。

「好險有球速，不然真的會被擋出去！」射門勁道強、平常在國內罰球經驗豐富的林雅涵說，賽後看PK戰的重播，她還覺得全身起雞皮疙瘩，「旁邊越南啦啦隊喊得很大聲，有被影響到，加上壓力大，真的好險呢！」

(中時電子報)

亞運》女舉人洪萬庭銀牌 北韓超… 亞運》無懼對手賣高 陳盈駿：要…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。