亞運》女足PK戰4罰全中 她一腳踢開世大運陰影

2018年08月25日 19:53 中時電子報 李弘斌 ／台北－巨港電話採訪 ／台北－巨港電話採訪

中華女足信心十足，在PK戰4罰全中，淘汰越南殺入亞運4強。（亞運官網翻攝）

中華女足24日經PK戰擊退越南，殺入雅加達亞運4強，頭號功臣除了門神蔡明容，PK戰4罰全中也很關鍵。其中「阿包」包欣玄臨危受命，頂替因抽筋無法踢第4點的隊長王湘惠，推射破門也一掃去年台北世大運失足陰影。

「每個選手都會有沒射進的時候，雖然還是會緊張，但是不怕，可以的！」包欣玄表示，去年底在日本參加皇后盃時，有特別練12碼球，加上這次越南守門員提早動了，讓她很好判斷，用右腳推射穩穩踢進球門右下角。下1球越南射中門楣，讓中華隊提前勝出。

包欣玄去年世大運對南韓之戰，代罰12碼球卻踢中門柱，這次她討回顏面，而當時自覺狀況不佳、把罰球機會交給阿包的余秀菁，則毅然在PK戰率先上陣，勁射破門替中華隊首開紀錄。

「這幾天都有練12碼，所以不僅是我有信心，大家都有信心，」余秀菁說：「第一個踢12碼當下，我已經有預感對方守門會猜我的左邊，果真被我猜對了，耶！」

中華隊原本設定的PK戰前5點人選，因為換人和受傷而打亂布局，所幸第4點包欣玄代班踢進，前3點則照日籍教頭堀野博幸原本設定的人選，余秀菁、林雅涵、劉千芸都完成任務。只是林雅涵踢得太中間，球還被越南門將碰到，幸好有驚無險還是進了。

「好險有球速，不然真的會被擋出去！」射門勁道強、平常在國內罰球經驗豐富的林雅涵說，賽後看PK戰的重播，她還覺得全身起雞皮疙瘩，「旁邊越南啦啦隊喊得很大聲，有被影響到，加上壓力大，真的好險呢！」

(中時電子報)