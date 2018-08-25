郁慕明：2020年不排除提名王炳忠選區域立委

2018年08月25日 19:56 中時 季節

新黨主席郁慕明接受本報專訪，解釋他23日提到的國民黨封殺新黨包括兩方面，一方面是有些假國民黨員亂放話批評新黨，另一方面是有些國民黨議員參選人刻意宣揚新黨年輕議員參選人被起訴的事情，渾然不覺這樣之後不利於幫馬英九辯護。至於王炳忠，這次雖沒有參選，但不排除2020年提名他選區域立委。對於台北市長選舉新黨要挺誰，郁慕明表示需要再晚一些才能做出更穩健的決定。

郁慕明表示，他跟國民黨主席吳敦義和國民黨籍台北市長候選人丁守中的交情都還在，但他23日出來談國民黨封殺新黨，主要是因為有些國民黨員是李登輝時代留下的，上過李登輝學校的，表面上對外是國民黨員，卻在網路上公開修理新黨，還說要消滅中華民國、追隨李登輝，這些人到底是不是真的國民黨員，國民黨要弄清楚，否則根本陷國民黨於不義。

郁慕明感慨的指出，新黨不僅面對民進黨、國民黨，甚至還要面對假的國民黨與假的共產黨。台灣有誰像新黨一樣感講統一？結果居然網路上有些大陸人自稱是共產黨員，不去罵民進黨，反而來罵講統一的新黨。假的國民黨員在幫助民進黨，假的共產黨員則在挑波新黨和國民黨間感情，大陸領導人也該好好整治這些假共產黨。

郁慕明表示國民黨封殺新黨的另一種做法是有些國民黨議員參選人，到處宣揚新黨青年軍被起訴一事，因為被起訴的三人有兩個也要參選。然而國民黨議員參選人難道不知道這是民進黨欲加之罪何患無辭的陷害年輕人做法呢？如果認為這樣是對的，以後要怎麼幫馬英九辯護？

至於王炳忠，郁慕明表示，原本是希望讓他去金門選議員，當選與否不重要，參選的意義是新黨人馬到金門第一線，和廈門接近，可搭建金廈和平交流平台。然而因為地方上認為那邊選舉沒有家族背景的外人不容易，所以尊重地方意見就算了，改讓王炳忠擔任侯漢廷、林明正和蘇恆三位議員參選人的聯合競選總部總幹事，扮演輔選工作，有了經驗，不排除2020推他選立委 ，有可能推他選區域立委，看國民黨到時要不要跟新黨協商。

對於台北市長支持人選，郁慕明說作為一個政黨，要求支持者做選擇，應該非常謹慎負責，距離投票日還有一段時間，等候選人表現得更清楚，那時下的決定，可能更穩健。

(中時 )