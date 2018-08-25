亞運》無懼對手賣高 陳盈駿：要替台灣籃球寫歷史

陳盈駿強調中華男籃將替台灣籃球創造歷史。(陳怡誠攝)

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中時電子報
／雅加達報導

就算雅加達-巨港亞運少了「新台灣人」戴維斯助陣，25日更沒了背傷缺陣的兩米長人林郅為，中華男籃仍然擊退卡達，取得預賽3戰全勝、分組第1晉級8強，陳盈駿賽後信心滿滿表示，「我們必定會替台灣籃球創造歷史！」

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陳盈駿口中的創造歷史，就是中華男籃史上首次闖進亞運4強，重點就是27日必須擊敗身材同樣高大的敘利亞，可是25日拿下20分、5助攻與5藍的陳盈駿沒在怕的，「不管面對多麼高大的對手，我們仍會全力搶奪勝利。」

「我想會從上半場領先15分被卡達追平，甚至超前，主因還是內線高度問題，但我們順利克服這種逆境了，」陳盈駿表示，「其實從我們成軍以來，一路面對很多困難，但我們都團結在一起，就算有人倒下，也會有人跳出來。」

中華男籃外籍教頭帕克也跟陳盈駿抱持同樣看法，「郅為雖在賽前試著熱身上場，卻還是沒法打，所以我們陣容只能越打越小，也盡量去調適，像是簡浩就要打到4號位置，但我始終相信，只要我們有人倒下，絕對會有人頂上。」

「我知道我們8強對手敘利亞，陣中有個218公分長人，但我們毫不畏懼，仍會努力利用轉換快攻上的速度優勢拚戰，」帕克說，「但我不得不說，這次亞運賽程安排很詭異，先前預賽打了2周，結果我們才隔2天就要打8強了。」

「目前還不能確定郅為27日能否上場，但我們繼續抱持正面積極態度拚戰，像我相當開心看到胡瓏貿最後關頭跟對方爆發衝突，因為這除了代表我們很團結，也會捍衛隊友。」帕克說。

(中時電子報)

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