小樂緊摟邵雨薇滾床單　驚見胯下鼓起「一大包」

2018年08月25日 19:51 中時 林淑娟

小樂緊摟邵雨薇，胯下驚見一大包。（粘耿豪攝）

小樂一肩扛起邵雨薇。（粘耿豪攝）

邵雨薇。（粘耿豪攝）

小樂。（粘耿豪攝）

楊小黎與粉絲互動。（粘耿豪攝）

邵雨薇、吳思賢（小樂）、陳大天、楊小黎等人25日出席偶像劇《愛的3.14159》粉絲見面會，小樂與邵雨薇幕前幕後互動都親暱自然，吳思賢笑說他跟邵雨薇實在太熟，像現在拍曖昧粉紅戲的時候都駕輕就熟，不過兩人不時出現一些小動作，讓陳大天直呼「有鬼」。

兩人接受平面訪問時，小樂一見到邵雨薇肩帶掉了，便自然伸手幫她調整。台上玩遊戲互動，重現小樂緊摟邵雨薇同床過夜橋段，邵雨薇搞笑環抱自己直喊冷，吳思賢笑說他被暗示了，就一把將女神摟進懷裡，滾床單讓全場粉絲尖叫嗨不停，而媒體拍攝到的畫面，小樂的胯下似乎明顯鼓起「一大包」，畫面更為曖昧。

邵雨薇劇中不僅被媽媽丟棄在車站，也跟男友林輝瑝在車站吵架被丟下。她自爆學生時期，曾親眼直擊交往中的學長劈腿學姊，她就跟劇中一樣坐在火車站哭。她透露，當時有朋友說看到她男友劈腿學姊，兩人會在火車上分別從頭尾車廂一起走到中間車廂相見，再牽手去約會，但兩人在她面前都裝做朋友的樣子。她去跟蹤後發現是真的，難過得在火車站哭，她主動質問，學長答「兩個都喜歡」，她只好心碎選擇退讓，卻仍難以忘情，甚至常去車站等能否再遇到學長，就這樣邊等邊哭，長達半個學期。

南部近日豪雨成災，原定今晚高雄場次見面會，因天氣、安全等因素緊急取消。吳思賢表示，聽到取消覺得很可惜，但大家都明白且尊重主辦方的決定，因為絕不希望粉絲們有任何危險或意外。」同劇的楊小黎前天在南部拍戲，正碰上狂風暴雨，車子開到一半淹在水裡，車子有如變遊艇，非常驚險。

(中時 )