亞運》羽球男單周天成、男雙「雙李配」 攜手晉8強

中華羽球隊男單一哥周天成，25日在亞運男單16強賽打滿3局、力克泰國對手，辛苦挺進8強。（資料照／杜宜諳攝）

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中時電子報
／綜合報導

(20:20更新，增補周天成8強賽對手)2018雅加達-巨港亞運羽球賽場25日繼女單世界球后戴資穎過關後，中華羽球隊男單周天成和男雙李洋／李哲輝，也雙雙以2比1局數力克對手，晉級8強。

目前男單世界排名第6的周天成，面對世界排名第20的泰國19歲小將坎塔蓬（Wangcharoen Kantaphon），一路打來相當辛苦，坎塔蓬展現出世界排名能從去年80名前進到20名的實力，面對周天成的強力扣殺常常都能回擊，很難一拍打掛他。

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首局周天成以4：0打出好的開始，不過坎塔蓬一路緊追，小天好不容易才以21：18收下；第2局周天成先4：1領先，隨後被坎塔蓬連得5分而陷入落後，這一局手感和運氣都不在小天這邊，以13：21讓出。

決勝第3局前段雙方互相拉鋸，周天成帶著11：8、3分領先進入暫停休息，回到場上後持續給對手加壓，並連下7分、打下18：8的絕對優勢，總算順利以21：11收下勝利及8強門票，26日與香港選手伍家朗過招。

和周天成同時在場上力拚的男雙組合「雙李配」李洋／李哲輝，16強戰面對世界排名第4的中國大陸組合張楠／劉成，世界第15的「雙李配」毫不畏懼，第1局拚到「丟士」才以20：22落敗。

有了首局經驗，接下來兩局「雙李」把握機會強勢挑戰對手，連續兩局以21：16搶下，逆轉勝晉級，26日8強賽要面對南韓組合催率圭／姜敏赫。

另一位男單選手王子維也是力拚3局，可惜12：21、21：16、13：21飲恨香港選手黃永棋。

上屆仁川亞運，中華羽球隊在男子團體賽及女單奪銅牌，本屆目前為止則是男團獲得一面銅牌。

(中時電子報)

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