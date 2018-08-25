航空迷在棕櫚谷拍到的神秘飛機是B-21嗎？

B-21研發兩年多，目前還看不見真容，許多航空迷守到美國秘密研發基地找尋。(圖/美國空軍)

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中時電子報

一些航空迷守在加州棕櫚谷(Palmdale)和愛德華基地(Edwards AFB)，拍攝到一架飛翼型的飛機著陸，然而畫面非常不清楚。美國空軍的官方答案「那是B-2」，但這些航空迷並不相信，他們有一些理由堅稱是研發中的新飛機，也許是B-21，或是其他的未開公開計畫。

航空學家(the aviationist)報導，戰略轟炸機B-21的計畫，並定名叫做突襲者(Raider），由諾斯洛普-格魯曼飛機公司(Northrop Grumman)負責製作，如今2年過去了，許多人相信B-21已經有有了一些明顯的進展，因為51區、棕櫚谷、愛德華基地都有長相特別的飛機在測試。

這照片是用長鏡頭在極遠的距離拍攝愛德華基地的停機坪，因此極為模糊，拍攝者相信他們拍到了B-21原型機。(圖/航空學家)
模糊的輪廓與B-2的比較，拍攝者堅信不是B-2。(圖/航空學家)

照片拍攝於2018年7月24日至25日的晚上10點到凌晨1點之間，地點是愛德華基地的停機坪。拍攝者是3名曾在航太領域工作的網友，所以他們有自己的專業。3人將圖片發送給美國空軍，以確定它是否屬於機密，願意接受國防部審查，數天之後，美國空軍回應說它是B-2轟炸機，不涉及機密問題。

3人似乎相當失望，他們不同意美國空軍的說法，提出的理由機身尺寸與B-2不同，包括駕駛艙的大小、引擎艙的相距與B-2有差異。

假如不是B-2，那它是什麼？他們認為是下一代的戰略轟炸機B-21，就目前公布的假想圖來看，B-21同樣採用飛行翼設計，只是載彈量較小，大約是B-2的2/3或者1/2。

另一種可能是RQ-180，一種匿蹤的無人機，設計用於進入「有爭議」或「被拒絕進入」的空域，做為偵察機之用。

(中時電子報)

文章來源：What’s this mysterious aircraft spotted at Edwards AFB? The secretive B-21 Raider, the RQ-180 drone or “just” a B-2?

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