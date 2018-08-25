恩主公醫院攜手診所成立護牙聯盟 完善全齡口腔照護網絡

2018年08月25日 20:06 中時 陳俊雄

恩主公醫院牙醫部醫師向小朋友介紹兒童牙醫設備，讓小朋友不害怕看牙。（陳俊雄翻攝）

為了讓全齡口腔問題獲得更好照護，三峽恩主公醫院攜手地方牙醫診所成立護牙聯盟，落實分級醫療服務，完善口腔照護網絡，並且與聯盟診所一同推展到宅牙醫服務，讓口腔照顧無死角；本次聯盟成立也結合社區兒童參與小小牙醫營，讓口腔衛生保健宣導從小做起，讓現在為未來的牙齒做好保護，降低成年後的口腔問題。

恩主公醫院院長吳志雄指出，北大特區與三鶯地區人口近年來持續成長，許多退休族群與小家庭的移入，反映在牙科上的需求如年長者的贗復假牙、幼兒的齲齒問題等，因此恩主公醫院也從原本10台治療椅擴充至今已達19台，目前牙醫部共有七個次專科，整體編制已達60人，可以提供多樣需求的牙齒治療服務，在三鶯地區是轉診後送的首選，也落實醫療分級服務；而面對三鶯地區的牙醫需求，恩主公醫院這次也號召三鶯地區牙科診所一同參與護牙聯盟，照顧全齡口腔健康。

對於行動不便、長期臥床的失能者來說，常因口腔清潔不夠徹底引發牙齒問題，甚至嚴重會侵入下呼吸道造成肺炎，這些人有急迫的口腔清潔需求，卻因無法行動而受限，恩主公醫院牙醫部主任范綱信表示，2012年起恩主公醫院就開始自籌經費試辦到宅牙醫服務，由醫護人員出診至病患家中提供洗牙、牙周緊急治療、簡單拔牙、塗氟、假牙製作與維修等服務，讓這些病患能夠維持口腔健康與生活品質；而為了讓口腔照護沒有死角，恩主公醫院也與聯盟診所一同為偏遠地區或不便外出看診的患者提供到宅牙醫服務，民眾也可透過聯盟診所轉介申請此一服務。

范綱信指出，統計這幾年到宅牙醫服務的內容，個案最多、也最困擾的是口臭、牙垢多、牙齦紅腫等問題；曾經有個65歲婦人，因中風長期臥床申請居家護理服務，居家護理同仁訪視時幫她刷牙發現有牙齦流血、牙結石多、口臭等問題，尤其是口腔異味更是讓家人難以和婦人親近，因此家人開始在房內點精油，希望能夠讓氣味好一些，經居家護理師評估後，幫她申請到宅牙醫服務，經牙醫團隊介入治療後，婦人的口腔症狀改善，而家人最在意的口腔異味，也因為牙醫團隊指導該如何正確照顧婦人的口腔清潔，現在家中已不需點精油，也不會有異味飄在空氣中，整體提升病人與家屬的生活品質。

范綱信指出，良好的口腔清潔衛生要從小做起，根據衛服部國民健康署最新統計資料顯示，台灣5歲兒童齲齒盛行率達79%，和2010年世界衛生組織（WHO）訂定的5歲兒童90％以上沒有齲齒相差甚遠，而12歲兒童平均蛀牙顆數為2.5顆，也高於WHO訂定的2顆以下目標，家長應有「長牙就要立即看牙」的口腔保健觀念，除了每年定時為牙齒塗氟保健，也要為孩子建立正確的口腔健康觀念。

恩主公醫院連續第3年辦理小小醫護營，今年主題為「小小牙醫營」，范綱信表示，許多人都害怕看牙醫，尤其是聽到各種機器鑽磨的聲音，更是讓神經緊繃，許多大人都無法克服心理障礙，更何況是小朋友；在今天小小牙醫體驗營中，牙醫團隊共設計了三道關卡，讓小朋友從遊戲中認識牙齒、如何正確刷牙以及動手DIY牙齒模型，透過輕鬆的學習過程，了解牙齒構造及保健重要性，並介紹牙醫常用儀器的功用，以降低小朋友對於看牙的恐懼。

(中時 )