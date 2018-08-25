亞運》展現強悍！胡瓏貿：就不想把球給他

胡瓏貿向來就是在場上表現很強悍的球員。(中華籃協提供)

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中時電子報
／雅加達報導

中華男籃與卡達打到最後1分08秒，胡瓏貿跟卡達球員拉辛爆發衝突雙遭驅逐出場，不僅獲得中華隊外籍教練帕克與隊友力挺，他更堅持自己並無揮拳動作，被驅逐出場有點莫名其妙，「當時我只是不想把球給他，但對手確實有揮拳！」

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其實胡瓏貿跟拉辛在末節還剩5分多鐘，就在場上爆發小衝突，當時胡瓏貿被拉辛抓住，裁判頓時吹了拉辛違反運動道德犯規，早就造成拉辛相當不滿，才在最後1分08秒，趁著胡瓏貿搶到進攻籃板同時，故意把他推倒爆發衝突。

當時兩邊球員都在場上相互推擠，胡瓏貿與拉辛也倒地上，沒想到裁判不管緣由，直接把兩人都驅逐出場，「整場比賽肢體接觸很大，最後那一下，我只是不想被對方搶走球，但我相信全台灣看直播的球迷都可作證，我沒有揮拳！」

聽到好友陳盈駿強調他的動作是在保護隊友，也是一種「還」回去的方式，「我很同意盈駿說的，其實賽後在休息室內，帕克教練也在全隊面前說，他很喜歡我最後那個動作，因為那是在展現我們的強悍，以及我們的團結態度。」

「我只想告訴所有球迷，這支中華男籃隊已經不是先前在世界盃男籃亞洲區資格賽被痛宰的那支球隊，我們絕對會越來越團結，不管面對任何對手，也不會輕言認輸！」胡瓏貿說，接下來就看中華男籃的8強表現，大家拭目以待！

(中時電子報)

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