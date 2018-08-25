美式賣場「進口酪梨」驗出致癌重金屬「鎘」超標！ 吃到該怎麼辦？

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中時電子報
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酪梨是近期流行的營養聖品，甚至被金氏世界紀錄譽為「最營養的水果」，但日前食藥署公佈最新邊境查驗結果，發現知名美式賣場進口的美國酪梨，被檢驗出致癌重金屬「鎘」超標，雖然食藥署已在第一時間將3公噸問題產品全數退運或銷毀，並未流入市面，但消息一出仍舊引發民眾恐慌。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，「鎘被世界衛生組織列為一級致癌物，長期暴露會增加肺癌及前列腺癌的風險。」經由呼吸進入體內的鎘，高達一半會被人體吸收，造成肺部病變；如果是長期食用被鎘汙染的食物，則可能會導致腎功能異常以及骨頭病變。像是1950年代日本富山縣出現的「痛痛病」，居民就是長期食用遭鎘汙染的農作物，導致骨頭軟化、自發性骨折。

誤食遭鎘汙染食物 醫：不需過度恐慌

台灣也曾因為環境汙染，發生鎘米事件，這回又傳出進口酪梨鎘含量超標，也讓人不禁想問，如果吃到被鎘汙染的食物，是不是就會造成鎘中毒或是致癌呢？

顏宗海強調，如果吃到被鎘汙染的食物，大約只有6%會被人體吸收，而且還會再經過腎臟代謝，民眾可以多喝水，從尿液排掉鎘，其實不需要過度恐慌，「除非是天天接觸，否則不容易鎘中毒，如果民眾真的擔心，可以到醫院進行尿液或血液檢驗，就能知道體內有沒有累積鎘。」

生活中暗藏的鎘危機：吸菸與二手菸

顏宗海指出，門診遇到鎘中毒的狀況，幾乎都是因為職業上會長期接觸到鎘，像是鍍鎘金屬的焊接工人、鎘鎳電池製造人員等，一般民眾比較不容易發生鎘中毒情況，但值得注意的是，香菸中也含有微量的鎘，長期抽菸的人血液中鎘的濃度會偏高，顏宗海強調，民眾應該要避免接觸鎘，「建議民眾不要抽菸，在購買食物時，也要選擇經主管機關檢驗把關以及信譽良好的商家，比較能降低接觸到鎘的風險。」

由於鎘可用於電池、金屬塗料和塑膠材料的製作，民眾在家中應該要收好含有鎘的物品，確保孩童無法拿到；若工作與鎘有關，應注意使用防護措施保護，避免鎘塵埃吸附在衣物或身上，影響自身及家人健康。

避免接觸鎘 專家：政府把關很重要

鎘會汙染環境，進一步影響到農作物及地下水，因此應該加強環境管制，避免鎘汙染透過環境對人體健康形成「二次危害」。台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛表示，目前以政府的管制，再加上民眾並不會特別飲用地下水或生水，所以民眾吃到鎘的機會很少。

但姜至剛也強調，業者在進口食品時，應該自主管理，好好檢視合作廠商，從來源做好管理。而政府的抽檢和把關更為重要，如果有抽檢到有問題的食品，應該提高抽檢密度，並且做好後續追蹤，從源頭杜絕，讓民眾食安更有保障。

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)

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