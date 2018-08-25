亞運》不受對手技術干擾 洪萬庭將銀牌獻給恩師

2018年08月25日 20:29 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

曾經一度想要放棄的洪萬庭，自從去年台北世大運奪金後重新找回信心與目標，25日在雅加達-巨港亞運會賽場上克服了兩位南韓選手的技術干擾，順利拿到銀牌。洪萬庭賽後受訪時表示，這一年來很感謝林敬能教練的細心指導，今天能站在頒獎台上都是他的功勞，因此要將這面獎牌獻給他。

25日的女子舉重69公斤級賽事狀況百出，挺舉項目兩位南韓選手的教練使出干擾戰術，而大會也搞不清楚狀況，導致比賽中斷了將近10分鐘，恢復後洪萬庭的第一次試舉127公斤因為身體冷卻而失敗，南韓選手也並沒有因此得利，KIM SUHYEON還在第二次試舉時短暫呼吸休克昏倒在地，讓現場一陣驚呼，幸好沒有出現意外。

林敬能表示，「我和北韓教練都知道南韓教練的伎倆，也不斷提醒工作人員，但大會似乎不理會，讓坐在旁邊的洪萬庭練習或休息都不對，第一次試舉身體有些冷掉而失敗，不過，萬庭調整得很快，馬上找回比賽節奏，順利拿下這面獎牌。」

洪萬庭笑說，賽前就鎖定要奪下金牌，整個比賽的戰術完全聽從教練指示，雖然最終還是與北韓選手有段差距，但接下來的世錦賽還是深具信心。

洪萬庭表示，去年世大運舉起227公斤，這次亞運舉起233公斤，這一年來的最大改變就是提升了抗壓力，不會再因為一點點的不順而崩潰，面對比賽也更有自信。

林敬能強調，金牌是每位參賽選手的目標，但畢竟金牌只有一面，因此重點在於選手的成熟和進步，萬庭雖然已經28歲，外界認為可能年紀有點大了，但世界舉重名將30多歲比比皆是，更別說日前42歲體操媽媽摘金的故事，一切都要看選手對於比賽的渴望，萬庭很有自律性，只要她不放棄，未來還有很大的進步空間。

(中時電子報)