水患何解？丁守中：「海棉城市、智慧治水！」

(丁守中辦公室)

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中時電子報
綜合報導

臺北市長參選人丁守中在臉書表示，有記者朋友針對南部水災問題提問，但適逢中元普渡，為了趕法會，加上考慮到不在其位，當下來不及好好談談治水政策，便使用臉書和市民朋友報告。

丁守中表示，臺北市是盆地，四周由基隆河、淡水河、景美溪、新店溪及五大山系所環繞，過去我們用堤防來免除水患，但面對瞬間的強降雨，平時抽水站及堤防水門的管理監測維護很重要，及時的排水、抽水的工作更為重要。

丁守中舉松山區的中華里為例，該地遇雨就淹、快水不退，主要原因還是溝渠排水不順，可能是坡度不夠，或管徑不夠所造成，所以要如何讓整個台北市地表明溝去連接到更大的排水溝，最終排進最大的排水渠道，這部份，全台北市應做好總體檢，平時更應注意清淤除塞的維護，讓水勢更好的被紓導。

另外，丁守中也一直強調要用智慧科技來治理一座城市，山坡地土石流、邊坡容易滑落、順向坡地區住宅區域更該建立預警監測系統，強降雨量、易淹水區域可以用現代智慧城市資通訊感應系統來監測，未雨綢繆。

而海棉城市的概念也需加強，丁守中表示，未來的道路、人行道可以使用透水舖材，都更後的退縮空間可以成為綠地，公園綠地盡量用植被取代水泥地，讓地表能吸水，整個城市能成為海綿城市，降低水患發生的可能。

丁守中文末也提到，不管如何，這次南部災情嚴重，只希望中央、地方可以全力救災，並趁今天法會時也祈求風調雨順，希望未來的幾個月，人人都能安居樂業。

(中時電子報)

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