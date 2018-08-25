憂心南部豪雨釀災 丁守中：力推海綿城市 智慧治水

(丁守中辦公室)

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中時電子報
綜合報導
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南部豪雨釀災引發民眾關切，尤其台北市高樓林立，如何因應強降雨也成為一大難題。國民黨台北市長參選人丁守中對此表示，台北市堤防雖多，但面對瞬間強降雨，平時抽水站及堤防水門管理監測維護、及時排水、抽水工作更為重要，需要高度重視。他也主張積極落實智慧治水、海綿城市等理念，同時平時就做好排水渠道總體檢與清淤工作，讓台北免於豪雨成災的強烈威脅。

丁守中強調，智慧科技在未來台北城市治理中必須扮演更為重要角色，例如山坡地土石流、容易滑落的邊坡、順向坡地區住宅區域均應建立預警監測系統，強降雨量、易淹水區域則應用現代智慧城市資通訊感應系統來即時監測，未雨綢繆。

在海棉城市的概念方面，丁守中強調，未來台北市的道路、人行道應加強使用透水舖材，都更後的退縮空間可以成為綠地，公園綠地盡量用植被取代水泥地，讓地表能吸水，有助整個城市成為海綿城市，就能降低水患發生的可能。

丁守中今天在臉書PO文作了以上表示。他也特地指出，南部災情嚴重，只希望中央、地方可以全力救災，他也趁今天法會祈求風調雨順，畢竟炎夏尚未結束，希望未來幾個月天災不再，人人都能安居樂業。

丁守中分析，臺北市位於盆地，四周由基隆河、淡水河、景美溪、新店溪及五大山系所環繞，所以過去都是用堤防來免除水患，但相較之下，面對瞬間強降雨，平時抽水站及堤防水門管理監測維護、及時排水、抽水工作更為重要。

他也以松山區的中華里為例，指出該地遇雨就淹、快水不退，主要原因還是溝渠排水不順，可能是坡度不夠，或管徑不夠所造成，所以要如何讓整個台北市地表明溝去連接到更大的排水溝，最終排進最大的排水渠道，這部份，全台北市應做好總體檢，平時更應注意清淤除塞維護，讓水勢更好的被紓導。

(中時電子報)

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