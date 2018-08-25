厄瓜多設「人道走廊」 疏導委內瑞拉難民

一批委內瑞拉難民24日抵達厄瓜多南部瓦基利亞斯縣，趕著繼續南下前往秘魯落腳。（美聯社）

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委內瑞拉經濟衰退觸發國民外逃，大批難民湧入其他拉丁美洲國家。據新加坡聯合早報網25日報導，厄瓜多政府24日宣布設立「人道走廊」，同時解除實施一周的入境限制，方便難民繼續南下前往秘魯，趕在該國於25日實施新入境措施前抵達。

國際移民組織25日警告，委內瑞拉民眾因政治和經濟危機而選擇出走的數量，已達到了預警臨界值，可堪和地中海難民潮相比。

厄瓜多一周前下令，只准持有效護照的委內瑞拉難民入境，而難民當中有一半人僅持身分證。秘魯政府其後亦宣布採取同類措施，外界憂慮難民將滯留在厄瓜多及哥倫比亞。

厄瓜多內政部表示，現時經「人道走廊」前往秘魯的委內瑞拉難民人數，可坐滿35輛旅遊巴士。難民主要前往秘魯及智利，希望與當地的親友團聚及打工維生。秘魯是該地區經濟最為強勁的國家之一。

自2015年以來，逃離委內瑞拉的民眾數量高達160萬。委內瑞拉總統馬杜羅本周公布了多項新經濟措施，但該國的通脹率在今年7月已達到82000％，民眾似乎無法對經濟提振抱有希望。新聞部長24日表示，委內瑞拉的改革定將勸服民眾回到祖國，幫助建設委內瑞拉經濟。

聯合國估計平均每天有4000名委內瑞拉難民，抵達厄瓜多、秘魯、哥倫比亞及巴西。秘魯與哥倫比亞承受的壓力最大，前者至今已接收40萬名委內瑞拉難民，而厄瓜多的委內瑞拉難民人數更是高達50萬人。哥倫比亞、厄瓜多和秘魯代表下星期將於波哥大聚首，尋找問題解決途徑。

(中時 )

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