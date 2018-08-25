中元節慈濟祈福消災 節水減塑做環保

2018年08月25日 20:47 中時 廖德修

祈福會結合靜思精舍例行晚課，共同「禮拜八十八佛」一起大懺悔，感念諸佛菩薩的恩澤並自省。（圖／慈濟基金會提供）

25日下午在靜思精舍舉辦「七月吉祥月祈福會」，98位精舍法師帶領264位民眾，將虔誠心念上達諸佛聽。（圖／慈濟基金會提供）

靜思精舍法師將回收的塑膠袋用回收雨水洗好、晾乾，大的、厚的可裁成防水圍裙，小的可繼續包東西。（圖／慈濟基金會提供）

裝菜的大塑膠桶破裂，靜思精舍法師耐心用銅線補，讓補釘的塑膠桶也能重複使用。（圖／慈濟基金會提供）

靜思精舍法師用雨天儲存的水灌溉菜園，以果皮製成有機液滋養菜苗，與萬物共生息。（圖／慈濟基金會提供）

今天（25日）是農曆中元節，在佛教是佛陀的歡喜日，慈濟靜思精舍舉辦「七月吉祥月祈福會」，由98位精舍法師帶領264位民眾，將虔誠心念上達諸佛聽，祈願南部災區盡速復原、祈禱全球無災難。

佛制時代僧侶在3個月的結夏安居後，於農曆7月15日解夏，佛陀看到弟子精進修行、心有所得，所以又稱佛的歡喜日。靜思精舍法師在25日中元節結合例行晚課，舉辦「七月吉祥月祈福會」。

下午近3點，靜思精舍法師帶領264位包含慈濟志工、花蓮當地民眾，一起感念佛恩、親恩。首先，由精舍法師帶領慈濟志業員工，以虔誠心念獻供燈燭、花、果。透過影片，了解「普度」的意義，是開闊心胸疼惜苦難眾生，「普」濟苦難、「度」化眾生。

祈福會結合靜思精舍例行晚課，共同「禮拜八十八佛」一起大懺悔，感念諸佛菩薩的恩澤、並自省；「蒙山施食」，願結諸有情、無情眾生，同霑法益。今年七月吉祥月系列活動的主題是「敬天愛地聚福緣」，事實上，靜思精舍法師五十年多來秉持同樣的理念，始終如一。

靜思精舍法師在環保分類、重複使用等力行處處可見。靜思精舍法師自力耕生、順應節氣，晴天頂著豔陽曬棉被、菜乾，雨天儲存的水，用來灌溉菜園、刷洗地板、窗戶、清洗回收物等。

靜思精舍法師惜水如金，無論洗碗盤、洗菜，以一個個大塑膠盆分一道道清洗。洗菜時，有泥土的菜用大桶水從第一關到最後一關，中間有雜質用網撈起，水濁時往前一關移動，最後一關較乾淨的水，可再用來當作第一關清洗，最後，洗菜後的泥水用三輪車載到菜園灌溉。而洗淨的公用食器瀝掉的水，盛起來點滴不漏、循環再使用。

日常減塑，法師將回收的塑膠袋洗好、晾乾，大的、厚的可裁成防水圍裙，小的可繼續包東西。回收的米袋能作為回收袋，也可車成提袋當購物袋或小提袋。裝菜的大塑膠桶破裂，靜思精舍法師耐心用銅線補，讓補釘的塑膠桶也能發揮大效用。

在環保回收，環保站裡告示牌細心說明分類；果皮也可做成酵素，作為清潔劑、灌溉的有機液。靜思精舍法師以身作則，證明環保也能簡單的落實在生活。將愛護眾生的慈悲心念，普及一切萬物。

慈濟基金會表示，放眼全球天災不斷，四面環海的台灣在近期南部發生水災，慈濟志工划著船艇涉水前往淹水地區送熱食，水退後協助清掃，真正做到「普」及一切眾生、「度」化眾生從苦難到平安。農曆七月期間，慈濟志工連線靜思精舍禮拜《地藏經》，預計在台灣將超過7千多場次，盼透過虔誠的祝福，讓善念共振、天下無災難。

(中時 )