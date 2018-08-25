小英勘災在雲豹車上揮手燦笑 洪孟楷：災民看到只想罵x！

2018年08月25日 20:52 中時電子報 黃麗蓉

總統蔡英文視察嘉義朴子竹村里 遇災民嗆聲

南台灣連下兩天暴雨，造成許多地區嚴重淹水，蔡英文總統下午搭雲豹車到嘉義布袋鎮永安里勘災，遭災民嗆「總統下來走！」國民黨發言人洪孟楷直指，小英上午講「謙卑」，下午卻坐雲豹南下嘉義視察，可說是史上最傲慢的勘災！他甚至直言，在雲豹車上揮手燦笑，災民看到只想罵「x！」

洪孟楷在臉書指出，連幾天大雨，蔡總統今天終於南下嘉義勘災了，但她卻坐在高高的雲豹車上由眾人簇擁前進，在雲豹車上又是揮手、又是張望，除了給媒體拍攝畫面外，實在不知對於災民們有什麼幫助。而網路則馬上瘋傳現場民眾直播畫面，大罵作秀、無法苦民所苦，如此大排場，堪稱史上最傲慢的勘災！

他表示，小英坐上雲豹車視察，像足了花車遊行上的選美小姐，她到底是在勘災？還是遊行？到底是怎樣的幕僚，才會建議老闆在鏡頭前作如此白痴的舉動。難道認為災民這時看到坐在雲豹車上的小英，會開心得起來嗎？

看在災民眼裡，小英不到現場還好，至少大家還可忙著清理家園。但因總統到來，維安、警力全部動員，加上記者、開道車等，都是造成清理家園的困擾。

洪孟楷點出，嘉義縣長期是綠營執政縣市，但這一次大雨淹水3天不退，大家真的可以冷靜思考一下過去10多年綠營執政治水有沒有改善，投入龐大經費到底是變好？還是變差？真的有在做事？還是只是出事了來作秀？而小英這次的表現，絕對可以列入最差公關示範教材，不過倒是一下子就轉移了人民對賴清德的憤怒！

網友回應說：「這是閲兵嗎？還揮手咧！」、「她那鞋子是很貴的，弄髒賠不起。」、「空心菜怎麼不把那雙價值4、5千元的長筒雨靴穿上去看災？」、「離譜...。」

(中時電子報)