823豪雨重創南台灣 賴清德南下高雄旗山、美濃勘災

行政院長賴清德到旗山區勘災，一開口即向大家再度公開致歉。（林雅惠攝）

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行政院長賴清德前往旗山區鯤洲抽水站現地視察。（林雅惠攝）
行政院長賴清德到美濃區美濃溪視察，並聽取水利局長簡報說明。（林雅惠攝）

823豪雨重創南台灣，行政院長賴清德25日一早前往雲嘉南勘災，下午到高雄市旗山、美濃勘災，一開口再度公開致歉，表示「讓大家受苦」真的非常抱歉，他強調，市府是負責任的團隊，豪雨對治水工程每次都是檢測，若做的不夠就應檢討改進，大家共同合作，才能讓台灣城市越來越有韌性。

高市府水利局向賴院長簡報說明鯤洲抽水站確有改善效果，強調旗山地區在2016年9月梅姬颱風時雨量69mm，24小時雨量572.5mm，造成鯤洲地區大面積淹水；此波熱帶低壓時雨量89mm，24小時雨量540mm，因鯤洲抽水站未完工即配合啟動抽水而未淹水，顯示有達治水成效。

賴清德說，高雄市淹水地區，行政院將全力幫助救援，至於農損部分已要求農委會林主委啟動農業天然災害救助辦法，即現金救助及辦理低利貸款協助農民。

賴清德隨後前往美濃區美濃溪視察這次淹水情況，美濃區泰安里長劉國松向賴院長提議，政府淹水補助標準是從屋內50公分開始計算，質疑「難道屋內淹了48公分就不算淹水嗎？」他希望政府能夠放寬補助標準，賴強調會再研議。

高雄市水利局長韓榮華向賴清德簡報說明美濃治水工程，立委邱議瑩表示，此次美濃淹水主因是美濃溪上游整治未完成，加上美濃溪排入旗山溪時的斷面呈90度，導致溪水無法順利排出，賴院長聽完簡報後，要求水利署與高市府及地方合作，繼續解決未完成的治水工程。

(中時 )

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