教長葉俊榮宣布：將成立12年國教課綱推動辦公室

2018年08月25日 21:21 旺報 李侑珊

課審大會25日召開，並審議社會領綱。（教育部提供）

課審大會今(25)日續審社會領綱，教育部長葉俊榮晚間在會議結束前宣布，將成立12年國教課綱推動辦公室，國教署署長邱乾國將離開原職，轉任教育部參事，並擔任該辦公室執行秘書；對此，邱乾國向本報表示，葉俊榮已批准這項人事派令，待行政院簽核後，8月結束前便能生效。

邱乾國表示，12年國教課綱的推動，仰賴各方配套措施，在課綱審議完成後，下一個階段任務還很多，包含教科書整併與選用，國中小學及前導學校的教學工作推動，教育部相關單位如國教署及國教院的協調等，諸多協調工作有待統籌與整合，因此教育部計畫成立「跨部署單位」，來職行這些任務。

邱乾國也確認，他即將以教育部參事的職務，出任12年國教課綱推動辦公室職行秘書，這個單位為任務編組，並非常態性設置，主要是配合12國教的後續推動工作。

由於12年國教審議過程，引發不少爭議，邱乾國則說，他即將離開國教署署長一職，即在於教育部長葉俊榮期盼他能多方歷練。

邱乾國也說，葉俊榮已批准這項人事派令，待行政院通過，人事派令即生效，他便轉任新職務，國教署署長職務將由其他專業人員出任。

至於25日召開的課審大會進度，今日會議討論焦點在附錄三條目說明，大會請研修小組通盤檢視，融入「兒童人權公約」及其一般性意見書之精神相關內涵。另外，課程中呈現「外勞」一詞，應以「國際移工」取代，並增加對國際移工勞動處境的理解，大會請研修小組檢視歷史科目領綱，視需要刪減課程份量。

課審委員李雅菁表示，現行的社會科目中，論及「外勞」的部分，已有不少課本改寫成移工，課審大會考量到身處全球化時代，台灣民眾也是國際移工，同時也期盼能透過教學，讓學生了解國際勞動情形，此部分在大會通過。

教育部晚間也透過新聞稿表示，第74次會議針對藝術領域課程綱要草案進行全份領綱表決，審議決議為修正通過，即藝術領域課綱草案已完成審議，將儘速依行政程序發布。

(旺報 )