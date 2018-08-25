老婆愛賭被抓　丈夫送錦旗感謝警

2018年08月25日 21:50 旺報 孫曜樟

妻子被關進拘留所，丈夫不僅沒去探望，反而還給辦案民警送來一面錦旗。這看似電影中的橋段，在大陸湖北十堰茅箭區朝陽路派出所真實上演。

原來，8月14號，警方清查聚眾賭博，在城區五堰都市公寓社區麻將館當場逮捕10個人，全部加以行政拘留，王先生的妻子也在其中。茅箭公安分局朝陽路派出所員警說，王先生的老婆沒有工作常年在外面打牌，有時候好幾天不回家，家庭也因為賭博經常發生摩擦。

妻子愛打麻將，這一打就是十幾年，一天到晚沉迷在麻將桌上，市民王先生告訴員警，早上等於說是十點鐘出門出門之後（回來），最早就是十二點一般的是一點鐘兩點鐘回來，有的時候直接是通宵。

王先生表示，自己在外打拼做生意，妻子在牌桌上輸個光，10年前，妻子懷上第二胎，臨產期還在牌桌上，最後由救護車把她直接從麻將館送進產房。現在，老二已經10歲了，妻子常常帶著上麻將館。妻子整天泡麻將館，十賭九輸，甚至發展到借高利貸，抵押房產證,繼續賭。借貸還不了，還來矇騙丈夫。

王先生說，為了勸妻子收手，他是磨破了嘴皮，還發動婆家人來勸，但都無濟於事。實在沒辦法，自己多次報警，舉報妻子參與賭博，妻子因此還被警方處理過兩次。這次，妻子被處行政拘留五日，王先生希望她能認真反省，改掉賭博惡習。

(旺報 )