遭批刪減氣象研究經費 科技部：明年依比例調升

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旺報

針對學者批評科技部刪減氣象學門究經費，導致許多研究無法進行，科技部表示：「穩定支持大氣、災防、永續學門，明年經費成長」，並強調明年度經費已通過行政院核定，依比例需求成長增加，並無外界所擔心的經費減少情形。

科技部透過聲明表示，面對極端氣候複合型災害的挑戰，科技部在大氣、永續及災防相關領域，均以穩定持平的經費投入，今年度立法院統刪部分，甚至以科發基金回填，以維持基礎研究的能量，而明年度經費也已通過行政院核定，依比例需求成長增加，並無外界所擔心之經費減少情形。

科技部強調，研究重點包括：颱風及豪雨基礎研究的大型國際實驗計劃丶豪雨模擬及預報研究丶氣候變遷對台灣影響（包括極端天氣）的推估，結合學術界對於大氣科學及永續發展的前曕研究，以因應面臨氣候變遷及極端天氣的挑戰。

科技部也指出，配合立法院決議整併性質類似中心，以發揮最大效益，因此科技部透過組織整併，整合「國研院台灣颱風洪水研究中心」及「國家災害防救科技中心」的資源，藉此提升颱風洪水研究中心的層級，強化國家災害防救體系研發推動、技術支援到落實應用之功能，發揮防災能量之綜效，整併時程訂於107年12月底完成。

此外，科技部持續推動災害防救應用科技方案，目前執行第二期（104至107年）：包括各類災害因應能力等課題，建置災害管理整合平台，加強科技落實應用於防災實務工作及部會間協調整合，協助災害專責及相關單位監測與防救災工作，有效強化落實科技應用成效，以支援各部會防災任務所需。

科技部指出，將持續推動災防科技的研發、應用與創新服務，已規劃推動108至111年「行政院災害防救科技創新服務方案」草案，目前正與相關單位協商中，重點包含整合防災公共資訊服務、推動防災產業鏈結、強化防救災社會服務機制及精進防災科研技術等課題，以建構智慧耐災生活圈為總目標。

科技部指出，參與第二期應科方案主要有內政部、經濟部、交通部、教育部、科技部、衛生福利部、行政院農業委員會、行政院原子能委員會、國家發展委員會及金融管理委員會等10個部會32個單位。

(旺報 )

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