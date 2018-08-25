青春回來了！ 楊丞琳合體王心凌〈當你〉唱哭歌迷

2018年08月25日 21:39 中時 蔡琛儀

楊丞琳難得和王心凌再度同台。(太陽娛樂提供)

楊丞琳「青春住了誰」演唱會25日開往北京，也是她第一次在北京開唱，今晚她邀來好友王心凌助陣，兩人更當場玩親親，令粉絲看了都瘋狂尖叫，楊丞琳還虧：「妳的嘴唇好軟哦，好好親。」

楊丞琳也盼好友能在感情方面早日有歸宿：「我最實際的祝福就是趕緊有一個很好的人可以讓她非常幸福，像我一樣。」王心凌馬上喊起李榮浩名字：「阿榮，你在哪裡？」讓全場笑翻。

兩人過去分據「可愛教主」、「甜蜜教主」封號，甚至曾讓粉絲為護主互相爭執，這次更選唱青春味十足的經典歌曲〈當你〉，讓現場歌迷驚喜不已，彷彿墜入了時光隧道。兩人已睽違四年未同台，王心凌直到演唱會前一晚才抵達北京，演出完又馬上前往機場飛往澳洲工作，甚至連慶功宴都無緣參加，24小時快閃誠意十足，也可見兩人交情。

王心凌笑說：「私下我們都是好朋友。反而我們的歌迷小時候都愛鬥來鬥去的，所以我很期待歌迷的反應。」楊丞琳也澄清：「我們不僅會約出來吃飯，到彼此家裡，也會一起運動，從來都沒有外界認為的瑜亮情節或者是暗地較勁。」

楊丞琳爆料，以往她出專輯、開演唱會，王心凌都會默默捧場，甚至今年生日她請王幫忙訂餐廳，王心凌直接買單，讓她一直感念在心。

(中時 )