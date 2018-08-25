亞運》楊俊瀚扛枕頭到雅加達 男100公尺預賽跑第一

楊俊瀚在男100公尺預賽跑出第一名的佳績。（陳怡誠攝）

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中時電子報
／雅加達報導

雅加達-巨港亞運田徑賽登場，我國選手楊俊瀚首度把自己的枕頭從台灣扛來雅加達，希望有個好眠助陣，結果今（25）晚在男子100公尺預賽跑出10秒13名列第1，晉級複賽，這趟跑出異於平時的好表現，終於可讓他與教練都能安心好睡覺了。

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楊俊瀚預賽衝出10秒13，哈薩克選手默哈默德以0.02秒之差排名第2，中華隊教練陶武訓表示，10秒13真是超乎預料之外，以往楊俊瀚預賽大都是10秒20、30，首次跑進10秒20以內，這代表他的狀況比以前好，賽前只知道他狀況不錯，沒想到這麼好！

目前亞洲男子百公尺短跑最好的選手是中國大陸的蘇炳添跑出10秒27，楊俊瀚預賽排名第1晉級，陶武訓說，他相信楊俊瀚還可跑得更快，預期可以跑進10秒0幾；如果狀況好、起跑快、又有風勢也可以跑進10秒內。

賽後神情輕鬆的楊俊瀚表示，其實過程中也有沒做好的地方，這較可惜一點，他認為自己狀況不錯，賽後回去再調整一下，希望準決賽、決賽可以更好，與其他選一起競爭。

陶武訓認為，楊俊瀚100公尺狀況好，拿手的二百更有利。對此，楊俊瀚說，不管100、200公尺，他的目標是金牌，但比賽沒有很簡單，要面對很多實力堅強的選手，趕快抓到自己的狀態，能跑到多少算多少。

針對雅加達亞運第一次自己的枕頭扛出來，楊俊瀚笑稱，其實昨晚也沒睡好，因為終於要比賽了，心裡很興奮。他解釋，主要是上屆仁川亞運選手村的枕頭、棉被都很難睡，有了這個不好經驗，讓他覺得反正行李很空，就把枕頭帶來了。

有了這預賽佳績，陶武訓說，終可以睡好一點了！而楊俊瀚知道自己的狀態之後，內心也安定一點，這個枕頭將可以讓他好好睡覺了。

(中時電子報)

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