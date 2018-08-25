安那替張惠妹當人肉快遞 鼓鼓自爆想被侵略

安那出席2018超硬電司趴。(盧禕祺攝)

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JR出席2018超硬電司趴。(盧禕祺攝)
鼓鼓出席2018超硬電司趴。(盧禕祺攝)
頑童MJ116出席2018超硬電司趴。(盧禕祺攝)

「2018超硬電司趴」25日在台北小巨蛋舉行，除了市長柯文哲到場致詞，安那、鼓鼓、紀言愷(JR)和頑童MJ116也輪番上陣演出，安那為此緊張到胃痛，阿姨張惠妹(阿妹)則鼓勵她：「這是你的強項，抱持平常心就好。」暑假即將結束的她，也說很期待回學校找同學玩，唯一擔心的是暑假作業還沒寫完。

前晚在北京擔任五月天演唱會嘉賓的阿妹，得知曾和她同台的菲律賓舞團「A-Team」獲邀演出，特別準備各種台灣美食搬進了後台，包括珍珠奶茶、車輪餅等，請安那當人肉快遞帶到現場慰勞大家。

鼓鼓昨擔任開場，演出歌曲〈嗯哼vs可以唷〉，讓他回想過去練舞的時光，他表示自己現在跳舞還是會被笑，因此以前巡演還會請舞者老師在飯店教他跳舞；日前好友蕭秉治在新歌演唱會上拍女舞者屁股，鼓鼓笑說：「他想很久了，他心裡就是一頭野獸。」被問到是否也想嘗試，他則打趣說：「我比較被動，比較喜歡被侵略。」

JR昨首度公開獻唱電影同名新歌〈樂獄〉，他為此苦練了12天，還和主持人陳漢典重現偶像劇《紫禁之巔》尬舞橋段，讓全場觀眾都笑翻。JR昨僅秀出手臂肌，並未露出傲人腹肌，他笑說最近已封肌一陣子：「因為『肌』也要休息啊，養『肌』千日用在一時。」

壓軸由剛結束小巨蛋演出的頑童MJ116擔任，以四首歌曲〈Jungle〉、〈幹大事〉、〈辣台妹〉、〈走跳〉，再度讓現場嗨到最高點。

(中時 )

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