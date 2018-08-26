蔡英文裝甲車勘災假新聞？ 綠委護航慘遭打臉

2018年08月26日 00:06 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

今(25)日總統蔡英文南下嘉義勘災，不過因蔡總統搭著雲豹裝甲車進入淹水災區，被災民怒嗆「下來走」體會災民痛苦，此消息一曝光引發民眾熱議，許多人紛紛痛批蔡總統搞不清楚狀況，對此民進黨立委周春米在臉書上表示，總統並沒有搭裝甲車勘災，媒體不該斷章取義，不過周春米的護航文一出，反被網友貼出影片打臉痛批「睜眼說瞎話」。

周春米在臉書上指出，有民眾以網路影片稱總統今天於嘉義布袋鎮社區勘災，是搭乘軍方甲車而不涉水等，總統府已發出聲明回應，是因為社區內積水狀況較廣，因此為了盡速抵達勘災點，在救災單位建議下，以高低盤大行軍卡以及輪型甲車搭配載總統以及媒體記者一行前往勘查點，抵達後總統一行即全程涉水探視受災戶，並多次進入民眾住所，了解災損情況，並當場指示國防部即課調遣海軍大型抽水機前來，水利署也同時抽調多部抽水機加入抽水工作。

周春米更痛批，網路上所流傳之影片，是總統與媒體一行搭乘車輛前往勘災畫面，隨後總統也徒步涉水勘災，完整個勘災畫面在媒體新聞上也都看的到，總統勘災時全程穿著雨鞋，何來規避涉水問題，這類斷章取義的刻意操作，在此時此刻是相當不健康、也不應該。最後更寫下「危難時刻，請不要製造假新聞；救災時刻，請不要傳述假消息」。

不過此消息被轉載到PTT上後，許多網友都嘲諷「有影片還假新聞... 7.77就愛這味」、「有臉書直播影片了還能說假話 幹」、「影片都出來了 還說是假的 睜眼說瞎話」、「你先關三天啦」、「有影片的 都能說假新聞 厲害了DPP」。

(中時電子報)