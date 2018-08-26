災民臉書直播嗆聲 瞬間打趴蔡英文威信

蔡英文總統（中）原本是搭雲豹裝甲車進入尚在淹水的嘉義布袋鎮永安里勘災。（張亦惠攝）

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中時電子報
/綜合報導
總統蔡英文視察嘉義朴子竹村里 遇災民嗆聲

豪雨狂炸南台灣，近千億元治水工程形同破功，到處水淹成災引爆民怨！嘉義東石鄉民蔡姓網友於臉書直播呼籲政府或相關單位快來關心積水不退困境；嘉義布袋鎮民邱姓網友在蔡英文總統搭乘雲豹裝甲車勘災時直播，將蔡英文車隊遭攔，災民嗆聲「總統下來走」，逼使下車涉水進入災區，小英尷尬、困窘盡曝露在國人面前。

嘉義縣沿海地區東石、布袋等鄉鎮災後淹水不退，東石鄉民蔡姓網友於臉書直播表示，「淹水三天了不退，新聞不報，我自己來報，政府各大機關不幫，我來幫」，希望透過直播讓外界資源能援助他的家鄉，並抱怨政府單位救災無作為。

蔡英文總統昨(25)天搭乘雲豹裝甲車到嘉義勘災，到布袋鎮永安里遭災民嗆聲，原本安排鼓掌、喊「加油」的民眾被憤怒民眾完全比下去。災民甚至拉起封鎖線不讓小英車隊前進，高喊：「總統下來走」、「下來走走看」、「走一次就知道」，總統最後下車涉水進入災區。這全程被邱姓網友直播出去，邱姓網友表示：「總統不會到水深的地方看」、「官官相護」、「民眾只能哭在心裡」。

不過，蔡英文總統勘災陷於困境尷尬神情立即透過網路散播出去。隨即，網路批判聲不斷，總統府亦立即駁斥，勘災期間，總統規避涉水的問題，指係斷章取義的刻意操作，不應該。但民進黨政府形象及蔡英文總統威信二度重挫，凸顯網路直播效應遠遠勝過政府八股式宣傳。

(中時電子報)

小英裝甲車勘災揮手當拜票 宅神…

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