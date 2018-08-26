亞運》中華隊26日焦點賽程

世界球后戴資穎預計26日下午2點，會出賽雅加達亞運羽球女單8強賽，對手是日本好手奧原希望。（資料照／杜宜諳攝）

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中時電子報
／綜合報導

2018雅加達-巨港亞運進入第二周賽程，台灣民眾關心的中華成棒隊賽事終於在26日登場了，而且預賽首戰就要碰上南韓隊；羽球世界球后戴資穎、中華羽球隊男單一哥周天成，以及男雙李洋／李哲輝都要在8強賽迎敵，而小戴預計下午2點就會上場，對手是日本好手奧原希望。

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至於輕艇龍舟，男子隊狀態不錯，25日在200公尺賽事摘銀，26日挑戰500公尺，期許能再追加獎牌；女籃8強賽出戰蒙古，預料晉級4強沒有太大問題。

高爾夫方面進入最後一天競爭，男子選手俞俊安在個人賽落後領先者5桿、落後兩位並列第二的選手只有2桿，還是可以拚看看獎牌。

07:00 高爾夫 女子個人、團體 第四輪 侯羽桑等人

07:33 高爾夫 男子個人、團體第四輪 俞俊安等人

10:00起 空手道 女子55kg 文姿云

11:00 女籃8強賽 中華vs.蒙古

11:00起 桌球 女團分組賽 鄭怡靜、陳思羽等人

11:00起 輕艇龍舟 女子TBR-500公尺

11:20起 輕艇龍舟 男子TBR-500公尺

11:50起 射箭 複合弓男團 林哲瑋等人

12:00起 田徑男子400m跨欄 陳傑、余嘉軒

13:00起 桌球 男團分組賽 莊智淵、陳建安等人

14:00 保齡球 女子盟主賽第1場 黃瓊瑤、周佳溱

14:00起 羽球 女單 戴資穎

男單 周天成

男雙 李洋/李哲輝

14:15 射箭 複合弓女團 陳怡瑄等人

15:00 舉重 女子75公斤級決賽 姚季伶

15:00起 空手道 男子67kg 唐偉傑

19:30 棒球預賽中華vs.南韓

19:30 田徑 女子鉛球決賽 林家瑩

19:40 田徑男子跳遠—決賽 林鴻敏、林子齊

19:45 田徑男子100m—複賽 楊俊瀚

20:00 拳擊 男子60公斤級16強賽 賴主恩

21:00 田徑女子100m跨欄決賽 謝喜恩

22:25 田徑男子100m 決賽 楊俊瀚(視預賽結果)

(中時電子報)

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