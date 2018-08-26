賴冠霖返台開唱太開心 糗忘Wanna One成員中文名

Wanna One昨晚於林口體育館開唱。ime TW提供

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時報周刊
邕聖祐（左2）昨天生日，9000名粉絲齊唱生日快樂歌祝賀。讀者提供

韓國人氣男團Wanna One昨晚（25日）三度來台開唱，9000名粉絲塞爆林口體育館，台灣成員賴冠霖難得回家，心情大好的他竟嗨到脫口：「今天台北的天氣不怎麼樣，但是我們把這地方給炸了好不好！」

Wanna One一連演唱〈Burn It Up〉、〈Energetic〉等歌曲，其後團員也帶來個人及分組表演，由朴佑鎮和朴志訓組成的「粉紅香腸團」以雙人熱舞炒熱氣氛，朴佑鎮似是很滿意這段演出，稱2人合作是「夢幻互動」。

昨天正好是邕聖祐的生日，他戴上生日帽和蠟燭眼鏡表演〈Wanna Be〉、〈我啊我〉等歌，粉絲也唱起生日快樂歌為他祝壽，邕聖祐感動表示：「今天真的是特別的日子，生日不是會想要和心愛的人一起過嗎？能和這麼多心愛的人一起過生日的機會還會再有嗎？我真的很幸福，愛你們。」

現場正巧也有歌迷是當天生日，Wanna One陸續獻上祝福，自稱中文學了10幾年的賴冠霖，擔心大家聽不懂成員的韓式中文，主動詢問：「你們真的聽懂他們在講什麼嗎？」並貼心當起翻譯，解釋尹智聖說的是「禮物是我」，河成雲則講「寶貝，生日快樂」，但糗的是，他在介紹成員時，居然忘記朴佑鎮和黃旼炫的中文名字怎麼說，只好表示回去要再多多學習。

(時報周刊)

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