陳悅記祖宅成古蹟！鄭麗君讚「國寶住在國寶」

2018年08月26日 03:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

古蹟保存更進一步！未來有更多古宅、建築可望修復並開放參觀！文化部長鄭麗君25日到國定古蹟陳悅記祖宅親送國定古蹟公告，鄭部長指出，陳悅記祖宅是大龍峒文風鼎盛的象徵，陳家歷代子孫人才輩出，布袋戲國寶大師陳錫煌老師也住在這邊，是「國寶住在國寶裡」，因此她今天一定要親自送上國定古蹟公告。未來文化部文化資產局將盡力協助，加速修復工作。

鄭部長特別說明，明年度文資局無形文化資產預算，將從今年的9538萬元增加到3億多，成長為3倍。未來傳習藝生也會提高學習津貼，讓他們安心傳承，例如從陳錫煌老師這邊結業後，就可到國立傳統藝術中心或民間「以演代訓」，每個月都能定期演出、有穩定收入，培育出更多能繼續傳承的大師。

鄭部長表示，國立傳統藝術中心的傳統戲曲接班人扶植計畫及開枝散葉計畫，明年度預算也將由今年的5400萬元，大幅增加為1億元。鄭部長說，希望台灣的無形文化資產，例如布袋戲、歌仔戲等傳統藝術，都能好好傳承、發揚光大，「繼續傳承就是最好的保存方式」。

1985年8月19日，陳家邸宅由內政部公告為台北市之三級古蹟（修法後為直轄市定古蹟），文化部於今年8月22日，公告台北市陳悅記祖宅為國定古蹟。文化部指出，地方稱陳悅記祖宅為「老師府」，是大龍峒清代文風鼎盛的象徵，其建築反映出清代同安民宅建築式樣。

陳悅記為來自福建省泉州府同安縣之陳家的公號，由開台祖陳埰海之長子陳遜言所創設，於1807（嘉慶12）年興建大厝，即公媽廳於台北大龍峒的港仔墘，後陳家又陸續增建公媽廳後進、公館廳、餘慶堂等，形成規模龐大的宅邸，族系子孫世居於此，是為陳悅記祖宅。

陳遜言長子陳維藻、四子陳維英，先後於1825（道光5）年、1859（咸豐9）年中式舉人，故宅邸前埕立有兩對彰顯其功名的旗竿，其中以現存的一對石造旗竿最具特色。而陳維英因長期投身文教作育英才，時人尊稱為「老師」，故陳悅記祖宅又有「老師府」之名流傳於世，所在之里別也名為「老師里」，該祖宅是大龍峒清代文風鼎盛的象徵。

陳悅記祖宅在建築方面反應原籍地同安民宅式樣，整體建築包括公媽廳、公館廳雙軸配置，並發展成各四進，帶有左、中、右三道護龍之規模，保存格局完整，公媽廳軸線的空間機能主要為祭祀與居住，而公館廳主要的空間機能為社交，空間具開放、連續之特質，故對外之儀典及賓客之接待、應酬多在此舉行。

前埕兩組旗竿座頗為講究，其中一組台座的四面搭配了硬團螭虎淺浮雕與簡易斑芝花線雕的裝飾。尤其一對石旗竿，頂部有圓形、方形旗斗，以下則有人物與龍、虎的立體浮雕，造型流暢生動，極具特色。主要空間的大木構架基本上多採取硬山擱檁的作法，僅公媽廳第一

(中時電子報)