豪大雨侵襲南台灣！大型抽水機啟動 協助救災

水利署支援大型抽水機救災。（水利署提供）

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中時電子報
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豪大雨侵襲南台灣，截至25日下午，水利署除預布全台1,084部大型抽水機外，另調派56部大型移動式抽水機隨災情支援地方，其中以台南市調派38部大型抽水機最多。另中央災害應變中心也期盼朝野攜手協助救災、加速復原。

水利署表示，目前十個河川局所配置的大型抽水機都上機待命，正依嘉義縣及台南市救災需求，增調25部及13部抽水機，協助災民儘早復原。

此外，0823熱帶性低壓造成南部嚴重災情，造成南部許多鄉親深受淹水之苦，中央災害應變中心指揮官沈榮津緊急指示，相關部會應儘速簡化淹水救助請領的程序，以便災民能夠迅速請領淹水救助。

中央災害應變中心表示，對於受災民眾所受之苦，中央災害應變中心所有同仁均感同身受，也對造成民眾的損失深感歉意，但現在災後復原工作亟待加速進行，期盼一起協助災民重整、清理家園。

至於外界批評政府投入治水無效一事，對此，水利署不諱言，從民國九十五年易淹水水患治理計劃以來，政府投入的治水預算確實不少，「但是大家可能只記得這十二年來政府投入了多少治水預算，卻忘了十二年前，台灣各個縣市區域排水的保護標準是多少？」

水利署指出，在易淹水水患治理計劃以前，全台各縣市大多數區域排水的保護標準只有二年重現期，經過這十二年來中央地方攜手一步一腳印，才把全台1673條區域排水系統的保護標準提升至十年重現期，如果換算成雨量，如今區域排水系統可以承受的雨量，依地勢約是一百多到三百多毫米不等。

根據這二天統計的數字，此波降雨可說已達「致災型豪雨」等級，區域排水系統短時間內要承受高達五、六百毫米的雨量，相當於一百年重現期的雨量，只有十年重現期保護標準的區排，當然擋不住這樣的豪雨。

(中時電子報)

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