告別烏雲尋救贖！「瀰漫的雲」從人性探人權

「瀰漫的雲」想在台灣目前人心二極對立的氣氛中，尋找一種解脫、救贖的可能，試圖讓觀眾能從「心」底告別烏雲。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

在世界的一隅，即便是你最微弱的氣息，也會召喚我，再度與你相遇！六位不同男女深入詮釋，深入挖掘埋藏在人心深處！成立超過30年，從台中起家的頑石劇團，藝術總監郎亞玲再次編導創作推出全新舞台劇－「瀰漫的雲」，該劇想在台灣目前人心二極對立的氣氛中，尋找一種解脫、救贖的可能，試圖讓觀眾能從「心」底告別烏雲，找到生命的出路，九月將在北中南盛大開演，

繼去年推出「記得－因為愛」首部曲獲得廣大迴響後，頑石劇團藝術總監郎亞玲再次於今年推出二部曲：瀰漫的雲，延續去年的人權議題，但以截然不同的故事內容、嶄新結構編排，獨樹一格的劇情設計，深入挖掘埋藏在人心深處的綑綁、控制、衝突….孤寂的巨大力量；從黑夜到黎明，生命個體的糾纏與碰撞，隱喻台灣百年的人性殘影與政治流轉。分別由六位不同男女分別詮釋，幻化成張力無限、觸動人心的精采生命故事。

本齣戲的服裝，特別與文創業者合作，特別邀請融合傳統文化與創新元素，以「藍染時尚、精緻手感、工藝美學、自然元素」、屢獲國內外大獎的台中在地文創品牌：「太平藍」獨家設計、製作，以藍染表現劇中人物特性，別具一格。

舞台佈景設計則邀請曾為多部知名電影、店家設計的「模鐵鹿佈景造型設計」，為本齣戲量身打造相當別緻、充滿海島風情的佈景。帶領民眾，來到一個充滿異國風情的海島，與劇中角色一同沉溺悲喜、感受生命的美麗與哀愁。

本團藝術總監郎亞玲表示：「根據個體獨特的生命經驗，反溯拼湊出清晰的記憶拼圖，幻化成頑石精心製作、安排的一系列展演與講座。期許人們能時時感恩，我們才得以生活在自由當中。」

深深企盼，無論是否為相關背景，也無論時代遠近，透過戲劇觀賞與工作坊親身體驗，讓民眾認識台灣的種種歷程與軌跡，以及不同以往的歷史觀點，共同感受與省思。

「瀰漫的雲（記得－因為愛二部曲）

9/22（六）台北西門紅樓二樓劇場

9/1（六）台中市屯區藝文中心實驗劇場

9/8（六）台南文化中心原生劇場

(中時電子報)

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