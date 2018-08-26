青農用創意熱情躍國際！王御庭參展加拿大台灣文化節

2018年08月26日 04:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

農業更進一步！台灣青農用創意和熱情躍上國際！新北市政府經由「新北市新農民輔導計畫」已輔導出許多優秀的青年農民，例如在金山海岸邊上栽種香草及各類有機作物的王御庭，不僅出任新北市青年農民聯誼會會長，也於去年獲行政院農業委員遴選為第四屆百大青農，今夏更代表新北青農參加一年一度的加拿大台灣文化節。

參加加拿大台灣文化節是由一個簡單的概念開始，一個一心想分享台灣各地友善好物的台灣藝術家盧妍均，邀請身邊朋友團購友善土地的產品開始，持續經營至今，讓小農說自己的故事，讓民眾品嚐親近土地的原味。

王御庭說，在北海岸有一群在東北季風裡做夢的青農，其中與寧靜海香草園的王御庭跟金山附近地區志同道合的成員們，以堅持友善大地耕作方式，利用在地社群連結推廣食農教育等理念一致，也成為受邀對象。王御庭表示，很開心能受邀參加，更希望藉由現今已成為以台灣為名最大的戶外文化嘉年華「加拿大台灣文化節」，將自己栽種的有機香草系列產品推廣至全世界。

「加拿大台灣文化節」將於8/24-26於多倫多湖濱中心、9/1-3於溫哥華市中心Granville Street舉辦，藉著11個來自台灣友善土壤與環境的故事，搭配小農產品的天然美味，用不同方式讓加拿大好友們認識台灣，認識新北。

(中時電子報)