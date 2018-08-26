8月26日三大報頭條要聞

2018年08月26日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●面對823水災，在本報呼籲「政府應道歉」後，南下勘災的行政院長賴清德，昨道歉了，並說「所有責難到我為止」。但剛道完歉，蔡總統臨時安排南下勘災，抵嘉義布袋永安里時竟搭雲豹裝甲車勘災，遭災民嗆「總統下來走」，甚至拉封鎖線阻裝甲車前進，蔡只得下車「撩水」，狀極狼狽。

●行政院長賴清德昨宣布，此次淹水受災戶，每戶補助2萬元救助金。嘉縣朴子市竹村里77歲黃姓受災戶表示，雨勢過大就淹水，每年至少2次，「淹水的痛苦不是補助能解決。」

●0823水災造成農漁牧損失超過5億3千萬元，隨著遲發性災害出現及農民陸續回報受損情況，預估災損還會再增加。農委會主委林聰賢25日前往高雄梓官區關心農損，農委會也公告台南市為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區，受災戶即日起至9月4日可向區公所提出申請。

●美國總統川普24日突然宣布，由於在朝鮮半島無核化問題上，未取得足夠進展，他已下令國務卿蓬佩奧取消下周的訪朝行程。有鑒於第三次「文金會」即將於9月在平壤舉行，川普之舉明顯暴露出美韓間對朝政策不同調，如今要為陷入膠著的美朝無核化談判打開突破口，恐怕更為困難。

◎旺報

●如同幾年前的清朝宮鬥劇《後宮甄環傳》引發台灣民眾追劇熱潮，現正熱播的《延禧攻略》、《如懿傳》再度引發台灣網友熱烈回響。弔詭的是，在課綱不斷淡化中國史之際，年輕觀眾顯然沒有受到太大影響，依然青睞這些以中國歷史為背景的電視劇，除了反映大陸與台灣的影劇製作實力出現翻轉，我們還可以從中獲得什麼啟示？

●國人赴日本與南韓觀光，常可看到許多中文字，鑑於此現象，大陸與日韓專家合作，整理出658個三國通用詞彙，25日在北京舉行《中日韓共用漢字詞典》出版儀式，書中多數屬於繁簡字的差異，部分字詞是同形意異，也收錄了最新網路詞彙，不過台灣人慣用的正體字，並沒有被納入。

●伴隨物價增長、大學生均培養成本增加，安徽、河北、雲南及陝西4省近期宣布，將在9月新學期調漲學費，各省漲幅雖約略不一，但這波漲學費主力主要落在民辦學校，其中雲南漲幅最大，10所私校學費漲幅超過1成，其中以雲南師範大學商學院為例，該校藝術系調漲學費後，一年學費達2.98萬元（人民幣，下同），約新台幣13.5萬元。

●中式糕餅象徵著文化傳統，最近兩年烘焙業者用心打造漢餅新文化，不再讓西式點心專美於前。台北市糕餅商業同業公會理事長、法蘭司烘焙有限公司總經理高垂琮指出，兩岸都在力推漢餅文化，他認為隨著大陸生活水平的提升，對於各種多元化的漢餅接受度都會增加，為台灣業者創造廣大的商機。

◎工商時報

●台股量縮無大魚，強勢股回檔整理，類股輪動風潮再起，法人指出，建議以下半年具利多題材支撐，如電子股聚焦蘋概、5G，傳產則有紡織、水泥、造紙等五大族群，配合上周法人買超加持，包括鴻準、台泥、正隆等16檔個股，可望成為市場人氣焦點。

●美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上周五在演說中確認美國將維持升息步調，激勵標普500指數和那斯達克綜合指數再創收盤新高。

●近來因為下市計畫吵得沸沸揚揚的特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk），又出現髮夾彎的決定！他在上周五深夜臨時宣布，將放棄720億美元的私有化計畫，讓特斯拉得以維持上市，至於他也將持續領導該公司。

●經濟部長沈榮津明（27）日將當面向工總理監事們保證「不缺電」！這也是工總發布白皮書後，理事長王文淵首度就能源政策與沈榮津面對面溝通，雙方來不來「電」？明天就能見真章。

(中時電子報)