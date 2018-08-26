陰莖7大形狀 專家：這3類恐有健康問題

專家指彎曲的陰莖，可能為先天造成；倘若過度，也可能是受傷所引起的，或是得到佩羅尼氏病（Peyronie's disease）。(圖/達志影像)

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中時電子報

陰莖尺寸關係幸福，形狀更與健康問題息息相關，男性不可不慎！其中有專家表示，歸納男性生殖器共有7種，其中包括形狀特殊的老二，可能暗藏健康問題，另如甜筒型、香蕉型、鐵鎚型。

Darren Breen是一位男性勃起功能障礙專家，每月接觸400-600名患者。他透露，周圍有七種不同的陰莖形狀。雖然有些是常見的，但其他人可能表明性健康問題。你是屬於哪一種?

1.鉛筆型：鉛筆型的陰莖具有「長又細」的特徵，龜頭狹窄。雖然長度正常或偏長，但是瘦薄的圓周長，可能比平均值更細。

2.彩椒型：Darren Breen執業22年來，他表示至接觸過有7分之1男性是屬於這類型，陰莖通常長度約8~10公分，但厚度非常足夠。

3. 甜筒型：甜筒型的陰莖容易有問題，可能伴隨著包皮過長而出現「包莖」的情況，如此一來可能限制陰莖擴張而影響勃起。

4. 香蕉型：彎曲的陰莖，可能為先天造成；倘若過度，也可能是受傷所引起的，或是得到佩羅尼氏病（Peyronie's disease）。

5.鐵鎚型：這類陰莖細頭粗，但受到地心引力的影響，這類型的陰莖較難以往上勃起

6. 香腸型：這是最常見的男性陰莖類型，厚度和長度皆標準，是相當典型的形狀。

7. 小黃瓜型：這屬於厚實又長的類型，陰莖不僅厚度夠，連長度都有20公分左右。

(中時電子報)

文章來源：The seven most common penis shapes REVEALED – and what each one means

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