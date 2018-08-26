高雄》小英搭雲豹車勘災惹眾怒 網民：這個綠鐵票倉變天機會大！

2018年08月26日 06:33 中時電子報 黃麗蓉

南台灣因暴雨很多地區都淹水，蔡英文總統昨搭雲豹甲車前往嘉義勘災，多位村民氣得要求蔡下來體驗村民長年淹水的感受。國民黨高雄市長參選人韓國瑜勘災受歡迎，蔡英文卻被批「不要只來作秀」，PTT網民認為，綠營鐵票倉高雄的選情真的危險了，變天機會大！

PTT網民po文說，高雄、台南重災區，如果政府再沒有作為，高雄危險了，台南危險了！也有人直言：「高雄這次變天機會真的蠻高的！」、「高雄有機會。」

資深媒體人鄭師誠則怒酸說，大洪水都退一大半了！坐雲豹甲車來出巡喔？過去你們怎麼罵連戰的？現在是怎樣，皇帝擺駕大馬路讓災民景仰嗎？

自由作家洛杉基在臉書指出，不知蔡英文的「智囊團」是否秀逗了？在人民眼裡根本是一群「飯糰」，誠心是要讓蔡英文丟人現眼，引起眾怒？什麼不好搭乘，選擇專門演習用來逃亡之用的雲豹裝甲車來巡視，簡直是荒唐到了極點！

洛杉基點出，這不就像古時候皇帝怕弄濕了「御腳」，刻意搭乘八人大轎巡視災民，簡直是在人民的傷口上撒鹽，何苦來哉？如果今天換成是前總統馬英九，他會蠢到這個地步嗎？好在蔡英文難敵眾怒，只好下來走走，順便展示她那雙名牌雨鞋。總之，不來還好，來了只會讓她「不識人間疾苦」的形象，鐵板釘釘。

網友回應說：「吾皇萬歲，萬歲，萬萬歲！」、「她的作為真是讓我說不出話來...」、「選前選後一個樣，治國無能，嘴巴爾爾。」、「哈哈..小英是民進黨的救星，屬於保護動物！一切都以逃生為先！」、「感覺很不甘願的下來走，真是好大牌。」、「如果今天換成是馬英九，他會自己走在髒水裡，但也會被潑髒水，滿身濕透。」

(中時電子報)