高雄》小英搭雲豹車勘災惹眾怒 網民：這個綠鐵票倉變天機會大！

（左圖）蔡總統昨日原本是搭雲豹裝甲車進入尚在淹水的嘉義布袋鎮永安里勘災。（右圖）蔡英文後來「撩水」勘災，水深最深約及膝。（張亦惠攝）

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中時電子報

南台灣因暴雨很多地區都淹水，蔡英文總統昨搭雲豹甲車前往嘉義勘災，多位村民氣得要求蔡下來體驗村民長年淹水的感受。國民黨高雄市長參選人韓國瑜勘災受歡迎，蔡英文卻被批「不要只來作秀」，PTT網民認為，綠營鐵票倉高雄的選情真的危險了，變天機會大！

PTT網民po文說，高雄、台南重災區，如果政府再沒有作為，高雄危險了，台南危險了！也有人直言：「高雄這次變天機會真的蠻高的！」、「高雄有機會。」

資深媒體人鄭師誠則怒酸說，大洪水都退一大半了！坐雲豹甲車來出巡喔？過去你們怎麼罵連戰的？現在是怎樣，皇帝擺駕大馬路讓災民景仰嗎？

自由作家洛杉基在臉書指出，不知蔡英文的「智囊團」是否秀逗了？在人民眼裡根本是一群「飯糰」，誠心是要讓蔡英文丟人現眼，引起眾怒？什麼不好搭乘，選擇專門演習用來逃亡之用的雲豹裝甲車來巡視，簡直是荒唐到了極點！

洛杉基點出，這不就像古時候皇帝怕弄濕了「御腳」，刻意搭乘八人大轎巡視災民，簡直是在人民的傷口上撒鹽，何苦來哉？如果今天換成是前總統馬英九，他會蠢到這個地步嗎？好在蔡英文難敵眾怒，只好下來走走，順便展示她那雙名牌雨鞋。總之，不來還好，來了只會讓她「不識人間疾苦」的形象，鐵板釘釘。

網友回應說：「吾皇萬歲，萬歲，萬萬歲！」、「她的作為真是讓我說不出話來...」、「選前選後一個樣，治國無能，嘴巴爾爾。」、「哈哈..小英是民進黨的救星，屬於保護動物！一切都以逃生為先！」、「感覺很不甘願的下來走，真是好大牌。」、「如果今天換成是馬英九，他會自己走在髒水裡，但也會被潑髒水，滿身濕透。」

(中時電子報)

文章來源：洛杉基臉書

文章來源：鄭師誠臉書

文章來源：PTT

災民臉書直播嗆聲 瞬間打趴蔡英… 史上最離譜！搭雲豹車勘災 羅友…

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