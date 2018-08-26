史上最離譜！搭雲豹車勘災 羅友志：蔡英文玩完了

2018年08月26日 07:52 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

連日豪雨讓中南部許多地區嚴重淹水，總統蔡英文昨南下嘉義勘災，卻搭著雲豹裝甲車前往淹水區，遭災民當面怒嗆「總統下來走！」對此，名嘴羅友志直言「蔡英文，玩完了」。網友也怒轟「有史以來當總統勘災只有這次最離譜」、「虧她想的出來坐雲豹去勘災」。

蔡總統南下嘉義縣視察災情，原本是搭雲豹裝甲車進入尚在淹水的布袋鎮永安里勘災，但沿途有民眾怒嗆「總統下來走」，還有災民拉起封鎖線，不讓裝甲車前進，要總統下車體會災民痛苦，蔡則在隨扈的陪同下穿著雨鞋走下雲豹涉水勘災。

南部嚴重淹水引發民怨，行政院長賴清德昨勘災表示，他代表政府向所有災民道歉，抱歉讓大家受苦了，過去他曾任臺南市長，現在則是行政院長，所以不論是過去還現在，所有的治水成敗他一肩扛起。他並呼籲藍綠共同投入救災，停止互相攻擊，「所有責難到我為止，別讓民眾繼續受苦。」

對此，羅友志發文稱，國民黨的「總統們」注意賴清德了，「你的對手就是他了」。羅友志凌晨又再度發文對蔡英文搭雲豹裝甲車勘災一事評論，他說蔡英文，玩完了。

網友則回應表示「有史以來當總統勘災只有這次最離譜」、「我實在無法理解這位總統在想什麼」、「還揮手咧！！！」、「也是虧她想的出來坐雲豹去勘災，今年民進黨想選贏估計難了」、「她是有公主病嗎？做什麼車那叫勘災嗎？」

(中時電子報)