徐佳青硬拗談話遭斷章取義 包正豪：證明她色厲內荏

圖為民進黨副秘書長徐佳青。（圖片取自中時電子報臉書）

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中時電子報
/綜合報導

說話不認帳，還怪別人斷章取義，政治人物言行值得再檢驗！民進黨副秘書長徐佳青昨（25）日發聲明表示，她上政論節目有關823砲戰的發言遭人斷章取義，且說她言責自負，無關民進黨立場。學者包正豪昨怒斥她邏輯荒謬，又對她此番辯解再痛批，「不是想要硬拗就說人家斷章取義」，要她對自己誠實一點。

包正豪在臉書上說，「斷章取義」的意思，妳徐佳青懂嗎？不是想要硬拗就說人家斷章取義，現在這樣的「遺憾」，只是證明妳的色厲內荏，心虛不知道該怎樣圓，就說人家斷章取義刻意扭曲。不然這樣好不好，妳自己詮釋一下妳自己說過的話，然後看看妳自己能不能「圓滿地詮釋本意」！

包正豪奉勸徐佳青「對自己誠實一點」，指她心裡就只有黨派鬥爭，沒有國家民族，就算是「台灣國」，在她心裡，只要不是貴幫派）在統治，她還是會照樣質疑啦！

包正豪在貼文最後還tag「一窩騙子」。

徐佳青再度硬拗，網友看了很火大，留言一面倒K她，「以前只會斷章取義誣衊人，現在報應來了又裝可憐」、「民進黨若與共產黨打仗，那叫幫派火拼。」、「幹話沒有極限，腦殘沒有終點…」、「說別人斷章取義？是她自己心虛而已！」、「民進黨黨政人員，好像沒有一個例外的，除了會拗，還是拗？！」、「同上節目的鄭村棋都看不下去了」。

(中時電子報)

文章來源：包正豪臉書

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