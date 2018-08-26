女強人慘遭瘋傳性愛片 「男友們」都是嫌疑犯

2018年08月26日 08:03 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

一名事業有成、情史豐富的女強人A女，慘遭散播與印度籍前男友的火辣性愛照，她認為剛分手的范姓前男友挾怨報復，憤而控告范男，不過范男反將嫌疑人指向A女的前夫及印度籍前男友，雙方各執一詞宛若羅生門，由於事證不足，范男獲不起訴。

A女長期在海外工作，和前夫因為聚少離多，婚姻以離婚收場，離婚後A女迅速找到第二春，與印度籍男子交往，交往期間拍下許多男歡女愛的照片及影片「留念」，直到7年前A女遇到范姓男子，轉與范男交往。

A女與范男交往期間，曾告訴范男她與印度男子間的性愛情節，引起范男不悅，成為2人分道揚鑣的導火線，2016年A女與范男分手。分手後A女卻發現2組電郵帳號，寄送她與印度男友的情愛照給友人、工作夥伴及前夫，當中還有文字露骨地描述兩人如何發生性行為。

A女懷疑范男分手後挾怨報復，且7年前還曾侵入電腦取得性愛照，因此他嫌疑最大，告他侵入電腦及加重誹謗。范男則否認到底，將A女的舊愛都「拖下水」，認為A女前夫及印度籍男友都有嫌疑，辯稱他手中沒持有任何不雅照片，過去揚言散佈照片只是吵架後氣話。

蘋果報導，由於侵入電腦屬告訴乃論，女強人7年前就知悉范男入侵電腦，卻過了6個月告訴期才提告，這部分范男獲不起訴；另外妨害名譽部分，檢方未查出范男擁有散佈性愛照片的2個電郵帳號，加上范男威嚇散佈照片，只是口頭上氣話，檢方認為事證不足，予以范男不起訴處分。

(中時電子報)