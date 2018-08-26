有小英這樣的總統 張善政重砲轟：為國家感到悲哀

2018年08月26日 08:50 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

暴雨狂襲南台灣，至今仍有多個地區淹水未消退，災區民眾苦不堪言，總統蔡英文25日南下嘉義縣視察災情，搭雲豹裝甲車引起地方鄉親不滿，怒嗆蔡英文「作秀。」前行政院長張善政也罕見重砲批評「有這樣的總統，我真的為我們國家感到悲哀。」

蔡英文23日到嘉義縣布袋鎮勘災，搭乘雲豹8輪裝甲車視察，而鄉親雙腳仍泡在水中，當場怒嗆蔡英文「下來走走看」、「不要只做秀」，要蔡英文體會當地慘況，在鄉親要求之下，蔡英文終於走下車，穿著雨鞋涉水「苦民所苦」，並慰問受災村民，蔡英文強調政府會檢討在救災層面，讓村民免受淹水之苦。

對此，前行政院長張善政昨日發文「身為高官，最重同理心」，呼籲災後大家不要政治口水。張善政今 (26)再度於臉書發文，痛批蔡英文搭乘雲豹裝甲車視察「沒同理心」。

「為什麼民眾會不滿，因為他們感受不到同理心！」張善政憤慨地表示，鄉親已經泡在水裡多天，他們希望高官能懂他們的痛，但他們卻是看到蔡總統搭乘裝甲車「高高在上」！

張善政指出，蔡英文民調再掉是小事，因為他知道再說下去，會有人認為他的批評也是政治口水，但對於蔡英文不「苦民所苦」作為，張善政忍不住重砲怒轟「有這樣的總統，我真的為我們國家感到悲哀。」

(中時電子報)