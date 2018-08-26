823熱低壓比八八水災可怕！一張圖揭驟雨強度竟超過50％

此次水災與八八水災相提並論，降雨總量雖未打破記錄，但「降雨劇烈程度」卻來得更強。（擷取自「天氣即時預報」粉專）

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中時電子報
/綜合報導

此次熱低壓重創南台灣，至今仍有多處淹水未退。「天氣即時預報」粉專發文表示，若與莫拉克八八水災相提並論，降雨總量雖未打破記錄，但「降雨劇烈程度」來得更強。在劇烈降雨中，大家都怕「雨量多」，其實「雨下得太急」更可令人畏懼，此次嘉義、台南時雨量遠勝於莫拉克，高雄823當天出現極端暴雨，炸得排水系統失靈。根據統計，此次熱低壓驟雨強度比八八水災超過50%以上。

「天氣即時預報」粉專貼文指出，此次降雨在平地或近山區平地，降雨總量不及八八水災，但降雨劇烈程度(強度)幾乎都比八八水災當時強，加上山區大雨、水庫洩洪、潮汐變化，就讓城市的排水受到更大的挑戰。

以此次受創最重的嘉義、台南、高雄為例，與過去莫拉克88水災相比，時雨量部份，嘉義與莫拉克相似，分別為67mm與68mm，都很劇烈。台南莫拉克較大，但也都很劇烈。高雄則是此次較大，且異常劇烈達108mm。

總雨量部份，三縣市皆為「莫拉克較多」，主要原因為莫拉克颱風影響時間更長，有更多時間得以累積雨勢。

關於大雨時間，本次用約1.5天內很短時間就下完「非常多的雨勢」，以嘉義、台南來說，莫拉克與本次雨量多出約100mm，但此次降雨時間，卻比莫拉克少40%以上，顯示「雨勢非常急」。

平均時雨量部份，嘉義有20.65mm/hr.，是莫拉克降雨強度的「1.76倍」。台南為18.25mm/hr.，是莫拉克降雨強度的「1.48倍」。高雄為12.43mm/hr.，是莫拉克降雨強度的「0.92倍」，比莫拉克弱，但當天早上11時出現108mm/hr.的極端暴雨，讓排水壓力大增。

總結來說，此次降雨在「平地或近山區平地」，降雨總量不及八八水災，但降雨劇烈程度(強度)幾乎都比八八水災當時強，加上山區大雨、水庫洩洪、潮汐變化，就讓城市的排水受到更大的挑戰。

此次熱低壓水災提醒台灣人，特別是中南部朋友，洪水並非「百年一遇」！台灣史上最慘87水災後，50年發生了莫拉克-八八水災，如今不到10年又造成823水災，這告訴大家「未來的極端降雨，可能愈來愈頻繁。」

(中時電子報)

文章來源：天氣即時預報粉專

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