越戰英雄 美資深參議員麥肯病逝 享壽81歲

2018年08月26日 09:09 中時電子報 李靖棠

據英國BBC新聞報導，長年受到腦癌（Brain Tumor）纏身困擾、美國資深聯邦參議員麥肯（John McCain），在昨日家人宣布放棄化療等醫學手段後，今日上午傳出在家鄉亞利桑那州病逝，享壽81歲。也讓曾是越戰英雄飛行員、曾代表共和黨、與歐巴馬（Barack Obama）競爭過總統大位的精彩人生，正式劃上句點。

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月26日

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父祖輩皆是海軍上將的麥肯，出生於巴拿馬的美國海軍基地，高中畢業後，跟隨家庭傳統也進入美國海軍學院（United States Naval Academy）就讀，並受訓成為一名飛行員，駕駛A-4天鷹式攻擊機（A-4 Skyhawk），前往越南戰場前線。

於基地以T-4教練機受訓的海軍飛行員麥肯（圖前排右）。（圖/美國國會網站）

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) 2018年8月26日

John McCain: American patriot, war hero.

Donald Trump: Draft-dodging weasel. — Stephen King (@StephenKing) 2018年8月26日

1967年一次任務期間被越共飛彈擊落，關押於俗稱「河內希爾頓」火爐監禁所長達5年半的時間。釋放後，轉任海軍在參議院的聯絡官，並於1981年以上校銜退伍。隔年與現任妻子辛迪·亨斯利（Cindy Lou Hensley McCain）結縭後，選上亞利桑那州聯邦眾議員；並在1986年高華德（Barry Goldwater）宣布退休後，成功接替他的席次至今。麥肯有過兩段婚姻，共育有7名子女，包含一名收養的孟加拉孤兒，是一個龐大的家庭。

越戰英雄飛行員、美國資深重量級聯邦參議員麥肯病逝，享壽81歲。（圖/美聯社）

BREAKING: John McCain, Vietnam War hero and longtime senator from Arizona, has died at age 81, his office says. https://t.co/O0pXTKDQ3y pic.twitter.com/33maMIbK40 — ABC News (@ABC) 2018年8月26日

曾挑戰白宮大位、資深參議員麥肯（圖左）與妻子辛迪·亨斯利（圖右）。（圖/美聯社）

特別的是，出生海軍世家的他，一家三代皆名為「約翰麥肯」，祖父老約翰是二戰期間，太平洋戰場上的美國海軍英雄。出生於密西西比州，本是一名普通大學生，大二期間本欲轉考西點軍校（United States Military Academy at West Point），但在準備的過程中決議進入海軍官校，從此終生為海軍奉獻。一次大戰期間曾隨軍前往北大西洋，進行護衛和攔截的任務，戰爭結束後，受訓轉為海軍航空兵，成為美軍航母的飛行員之一，戰間期被派往遊騎兵號航空母艦（USS Ranger CV-4），並晉升為少將軍銜。

麥肯參議員的祖父老約翰麥肯（圖左）和父親小約翰麥肯（圖右），都是美國海軍重要的將領之一。（圖/美國海軍）

珍珠港事變後，老約翰被任命為指揮官，隨艦前往支援瓜達康納爾島戰役（Guadalcanal campaign）、並執掌快速航母特遣艦隊（Fast Carrier Task Force），參與菲律賓海戰和沖繩戰役，只可惜在參與東京灣日本投降儀式後4天，在加州家中因心臟病發去世，享壽61歲，葬於阿靈頓軍人公墓。

老約翰麥肯（圖左）和小約翰麥肯（圖右），父子後來皆官拜海軍上將。（圖/美國海軍）

其父小約翰麥肯上將（John S. McCain Jr.），出生於愛荷華州，因父親職務之因，成長過程幾乎都在海軍基地內。1931年和父親一樣，畢業於美國海軍官校，但他選擇的卻是「潛艦」。曾與父親共同在太平洋海域，和日軍進行戰鬥，因而獲得多枚銅星和銀星勳章。

1992年麥肯號驅逐艦下水儀式，受邀出席的麥肯參議員（圖左）、母親羅貝塔（圖左二）、妻子辛迪（圖右）與兩名子女。（圖/美國海軍）

二戰結束後，曾一度調往加勒比海任職，後轉任海軍在國會的聯絡官多年。越戰爆發後，他被任命為海軍太平洋司令，直到1972年以上將軍銜退役。退休後仍是多名總統重要的軍事顧問，1982年亦因心臟病發，於家人陪伴下過世，享壽70歲。

(中時電子報)