子公司融資做假帳 華宇前董事長李森田緩起訴

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華宇集團前負責人李森田，因旗下子公司華上光電、華宇光能2公司有資金缺口，運用集團另家股票上市的華冠通訊資金貸與2公司，事後 指示會計以「暫付款」不實名目登載於帳冊作為隱匿，涉嫌違反證交法。台北地檢署因李森田認罪，辭去3家董事長職務，給予他緩起訴，期限1年，命他支付150萬元處分金給國庫。

檢調查出，身兼華冠通訊、華上光電、華宇光能3家公司董事長的李森田，因2015、2016年間，華上、華宇2公司短期資金週轉不足，財務發生困難，需調度資金以維持營運，即運用關係企業的股票上市公司華冠通訊資金融通。

李森田明知依規定，未經華冠董事會決議，華冠不得對他人為資金貸與，為迴避董事會決議及會計會查核，隱匿華冠資金貸與2公司，自2015年6月至2016年6月止，指示華冠會計在貸與2公司的帳簿、表冊、傳票、支出憑證上均登載「暫付款」不實科目。

由於事後2公司均在各期財務報表結算日之前還款沖銷，因此財務報表未有不實情事，調查局原本認為李森田隱匿登載「關係人往來」、「同業往來」科目，是為了掏空，依證交法特別背信、帳簿虛偽記載罪將李移送北檢偵辦。

檢方調查時，李森田認罪，供稱是為協助華宇2公司渡過財務困境，因華宇是以華冠股票作擔保向銀行融資，若華宇無法彌補資金缺口，華冠將遭受拖累，他個人未獲取不法利益。

檢方認為，李沒有前科，自白犯行，已於今年2月13日辭去華冠、華上、華宇3公司董事長職務，顯有悔意，給予緩起訴，須支付150萬元給國庫，另李掏空事證不足，則予不起訴。

(中時 )

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