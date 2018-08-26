MLB》陳偉殷無失分奪勝 飆10K本季新高

2018年08月26日 09:20 中時電子報 盧品青

馬林魚左投陳偉殷26日主場登板迎戰勇士，他表現極為英勇，主投6局無失分，還繳出本季新高的10K，把國東龍頭勇士壓得沒脾氣。馬林魚最後以3-1打敗勇士，陳偉殷摘下本季第5勝。

陳偉殷被對方首打席敲安，很快又連續解決3人。最驚奇的是他這場4度出現失分危機，4次都用三振化解，讓人看得驚心動魄。5局上陳偉殷投出兩次四壞球被攻佔一二壘，投手丘會議之後他馬上以三振解圍。

6局上陳偉殷被敲兩安攻佔一二壘，用球數又破百，所幸正好輪到對方投手桑契斯(Anibal Sanchez)打擊，被陳偉殷3球解決，成功撐完了6局，這時雙方還是0比0。事實上陳偉殷這場10K，其中3K是投手桑契斯貢獻的，殷仔自己兩打數都是滾地出局，沒有被三振。

6局下奧蒂嘉(Rafael Ortega)跑出三壘打，捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)犧牲打建功，魚軍終於得1分打破鴨蛋，讓陳偉殷取得勝投資格。7局下馬林魚全壘打機啟動，代打安德生(Brian Anderson)揮出兩分炮，把領先擴大到3分。

9局上勇士回敬1發陽春炮，還好馬林魚牛棚沒有砸鍋，連續兩場打敗勇士。這是陳偉殷本季首次撐完6局無失分，第7場優質先發。陳偉殷現在以5勝9敗並列為全隊最多勝的投手。

(中時電子報)