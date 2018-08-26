中科管理局整合全國高中職資源 誓師大會成功

逾450名全國師生共同參與中科管理局主辦的2018年FRC季後賽活動。（陳世宗翻攝）

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參賽學生專注控制FRC競賽機台。（陳世宗翻攝）

科技部中科管理局為提供台灣學子科研等級的AI智慧機器人環境與教育，整合全國資源，積極展開系列活動；自去年9月舉辦「世界機器人大賽（FRC）觀摩與培訓」，25日及26日於中科實驗高中體育館熱烈展開「中科2018 FRC季後賽」，讓投入FRC機器人競賽活動的全台高中職師生具有一個能夠發揮長才的專業舞台。

中科管理局陳銘煌局長致詞表示，中科智慧機器人自造基地透過各式課程、競賽、論壇及活動推動AI機器人發展，培育更多人才及團隊參與國際賽事；期待更多全國高中職學校投入FRC競賽活動，積極爭取2020年FRC國際區域賽舉辦權。

陳銘煌指出，本次FRC季後賽，自開放報名以來就收到全台各校的熱烈回響，參賽隊伍數從去年3支隊伍，今年隊伍數已逾20餘支參賽及觀摩隊伍。該局為讓更多學子能夠了解FRC比賽的實質內容，暑假期間即在「中科智慧機器人自造基地」開設一系列課程。

為鼓勵全國高中職學校投入FRC競賽活動，中科管理局特別於8月25日季後賽當日，邀集中科實中、明道中學、溪南國中、南科實中、協同中學、竹崎高中、台南女中、台南一中、麗山高中、恆毅高中、師大附中、南港高工、內湖高工、內壢高中、北一女中、成功高中、高雄中學、中正高工、瑞祥高中等學校之校長及老師，進行交流座談。

交流會除獲得熱烈迴響外，各學校均踴躍表達參賽2020年FRC國際區域賽的決心，並於當日完成簽署參賽意願書；9月6日FRC活動的美國總部主席Donald Bossi，亦將應中科管理局邀請，來台灣簽署合作意向書。中科管理局成功整合全國高中職資源，爭取主辦2020年FRC國際區域賽有譜了。

中科管理局爭取主辦2020年FRC國際區域賽，希望建構一座國際競賽平台，讓台灣的偏鄉學子不用出國也能夠有機會在自己的土地上參與國際競賽，並與國際團隊競技與交流。

(中時 )

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