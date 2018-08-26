不只小英！細數歷任總統勘災 馬英九 李登輝都曾被罵翻

2018年08月26日 09:53 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

南部近日豪雨成災，總統蔡英文昨南下到重災區嘉義勘災，原本要搭雲豹裝甲車進入積水未退的布袋鎮永安里，沿路卻遭民眾嗆聲，要「總統下來走」，甚至有災民拉起封鎖線擋住裝甲車，蔡英文最後只好下車涉水走進災區。然而，細數歷任總統勘災表現，可以發現不只蔡英文，馬英九、李登輝都曾被災民罵翻。

政府官員到災區勘災，其談話及行為往往成為關注焦點，以下為昔日總統勘災惹議事件：

●蔡英文

政府官員到災區勘災，其穿著、談話往往成為關注焦點。昨天蔡英文南下勘災，因搭乘雲豹裝甲車引發極大議論，更被災民嗆聲要小英下來走。總統府發言人黃重諺昨晚稱因社區內積水狀況較廣，為儘速抵達勘災點，在救災單位建議下，分別以高底盤大型軍卡以及輪型甲車，搭載總統及媒體記者一行前往勘察點，抵達勘察點後，總統一行就與記者全程涉水探視受災民眾，並多次進入民眾住所，了解災損情形。

對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷批評蔡總統上午才重申要「謙卑、謙卑、再謙卑」，南下嘉義勘災卻高坐雲豹裝甲車上揮手、張望，大排場展現「史上最傲慢勘災」。名嘴羅友志也直言「蔡英文，玩完了」。

●馬英九

2009年8月莫拉克颱風襲捲台灣。時任總統馬英九赴台東勘災，離開時一對因家人失蹤而攔路陳情的母子，拉著馬英九哭問：「為什麼我們把票投給你，需要見到你時都見不到！」馬英九當時雖然強調失蹤案件已經受理後，災民仍不斷哭訴，馬英九則回應「我知道你們家屬的感受。現在不是見到了嗎？國安人員不知道你們要做什麼，才會把你們攔下。」馬英九也因為「現在不是見到了嗎？」毀了他就任時的高支持度。

●李登輝

1999年921大地震，臺灣全島均感受到嚴重搖晃，造成2415人死亡，上萬人受傷，5萬多間房屋全倒。時任總統李登輝搭乘直升機前往災區視察，直升機降落時，因強烈迴旋氣流吹斷鳳凰樹分枝，一位5歲小女孩當場被機車壓住，經搶救仍傷重不治死亡。此外，李登輝有次勘災時，直昇機在災民休息的操場上降落，災民當場向李登輝等人抱怨，他們已經沒有房子住，還要再交房貸，直昇機一來更把他們僅可棲身的帳棚吹了，災民抱怨「你要我們怎麼辦？」李登輝聽完後，竟激動地走上前去大聲反問「不然你要我怎麼辦？」

此外，勘災時政治人物的穿著也屢成焦點，其中1996年賀伯風災帶來水患，當時的副總統兼行政院長連戰到台北市社子島勘災時，穿著整齊的連戰和陪同的副院長徐立德等人，在居民喊生下才下車走入水中。2014年高雄氣爆，前副總統呂秀蓮當時前往勘災，被網友質疑穿著深藍色花紋連身洋裝不適當，應該穿樸素些。

(中時電子報)