亞運》抗韓之戰先發投手「諜對諜」是一場豪賭？

2018年08月26日 09:57 中時電子報 陳志祥 、 杜宜諳 ／雅加達報導 ／雅加達報導

雅加達-巨港亞運中華棒球隊展開一場「豪賭」，今（28）晚首戰南韓的先發投手尚未公布，但是預計人選王玉譜連2天沒有現身球場，如果隱藏王玉譜是「諜對諜」的策略？恐怕必須賭上「投手視角」適應的變數，未必有利。

本屆亞運棒球賽的主球場是新建的球場，昨天中華隊前往練球，從下午5時練到7時，總教練許順益說，這個時段剛好白天與黑夜的感覺都有了，讓球員適應球場打球的小細節。

其中投手的感覺最重要，預計對戰香港隊的先發投手林政賢表示，他最想要的適應是站在投手丘上的「視角」，也就是投手望向捕手位置的視線，除了投球感覺之外，如果投手丘較低，對投手視角不利。

林政賢指出，投手在投球時的主要視線是捕手，確定捕手的暗號指示，若是投手丘低、投手視角往上，容易看到本壘後方看台而被觀眾影響，一旦遭到影響會分散專注力，干擾到投球。

因此，在主球場出賽時，林政賢打算把球帽壓低一點，希望可以遮住看台，讓自己的視角不受到騷擾，專心投球。另一位投手林樺慶認為，投手丘距離好像遠了1到2步，視覺上感覺比較遠，還是要去適應。

不過，中華隊原本預訂出戰南韓的先發投手王玉譜卻沒有現身球場練球，如何感受投球視角？若是王玉譜腸胃不舒服為真？中華隊將損失一員投手戰力，如果王玉譜生病是「煙霧彈」，不適應球場也是一場豪賭！

(中時電子報)