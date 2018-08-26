南開科大與產宮共學 打造南投不老城鎮

2018年08月26日 10:35 中時 廖肇祥

南開科大打造長照共學平台，來到草屯鎮御史社區訪視。（圖／南開科大提供）

政府積極推動長照2.0，要讓老人得到妥善的照顧，南開科技大學獲教育部大力支持，執行107年度大學社會責任(USR)長照計畫，以「打造南投不老城鎮」團隊網羅南投縣政府、鄉鎮公所、縣內18個社區理事長、總幹事、志工幹部齊聚一堂辦理共學活動。

南投草屯鎮御史社區長照站共學平台成立於106年底，主要提供南投縣政府社會及勞動處、衛生局；國姓、草屯、中寮鄉鎮公所、18個社區理事長及總幹事、南開科大10位長照老師有共同對話的機制，縮短中央政策與地方實務的落差。

計畫主持人許聰鑫副表示，平台成立之後，為能讓各單位、團體深入場域，今年5月起移師到社區辦理，就近了解各社區長照的特色，促進產官學與社區交流，解社區發展長照的現況與困境，團隊已陸續造訪碧峰社區、石門社區以及御史社區，為迎接訪視代表，各社區展現活力與特色，御史社區介紹社區建立的「魚菜共生系統」，並至廣場進行「芋粿DIY」製作課程。

而社區「小飛龍歌仔戲團」則將傳統歌仔戲曲編導為環保及反家暴宣導短劇，在戲劇競賽中經常是常勝軍，訪視演出後，還邀請來賓著戲服同樂。南開科大指出，看到長者賣力表演、品嘗在地特色的食材與欣賞社區文化之美，讓打造南投不老城鎮團隊成員收穫良多。

(中時 )