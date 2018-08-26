南開科大與產宮共學 打造南投不老城鎮

南開科大舉辦社區長照訪視活動，產官學變裝與社區小飛龍歌仔戲團合影。（圖／南開科大提供）

友善列印
中時
南開科大打造長照共學平台，來到草屯鎮御史社區訪視。（圖／南開科大提供）

政府積極推動長照2.0，要讓老人得到妥善的照顧，南開科技大學獲教育部大力支持，執行107年度大學社會責任(USR)長照計畫，以「打造南投不老城鎮」團隊網羅南投縣政府、鄉鎮公所、縣內18個社區理事長、總幹事、志工幹部齊聚一堂辦理共學活動。

南投草屯鎮御史社區長照站共學平台成立於106年底，主要提供南投縣政府社會及勞動處、衛生局；國姓、草屯、中寮鄉鎮公所、18個社區理事長及總幹事、南開科大10位長照老師有共同對話的機制，縮短中央政策與地方實務的落差。

計畫主持人許聰鑫副表示，平台成立之後，為能讓各單位、團體深入場域，今年5月起移師到社區辦理，就近了解各社區長照的特色，促進產官學與社區交流，解社區發展長照的現況與困境，團隊已陸續造訪碧峰社區、石門社區以及御史社區，為迎接訪視代表，各社區展現活力與特色，御史社區介紹社區建立的「魚菜共生系統」，並至廣場進行「芋粿DIY」製作課程。

而社區「小飛龍歌仔戲團」則將傳統歌仔戲曲編導為環保及反家暴宣導短劇，在戲劇競賽中經常是常勝軍，訪視演出後，還邀請來賓著戲服同樂。南開科大指出，看到長者賣力表演、品嘗在地特色的食材與欣賞社區文化之美，讓打造南投不老城鎮團隊成員收穫良多。

(中時 )

中科管理局整合全國高中職資源 … 這10種食物讓你汗發酸惹人嫌 網…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。