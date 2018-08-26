獨家》拍馬屁？徐國勇上任5天就破獲大批非法空氣槍 業者控栽贓

2018年08月26日 10:52 中時 張穎齊

針對504把「有疑義」的空氣槍，內政部長徐國勇今（26）日出席基隆市警局時僅回應「案子已送到地檢署處理」。（張穎齊攝）

內政部長徐國勇（中）今（26）日上午9時出席基隆市警局進行慰勉視察。（張穎齊攝）

刑事局7月20日舉行破獲504把具殺傷力空氣槍記者會，邀請當時上任才5天的內政部長徐國勇到場出席，不料空氣槍的業者卻對此喊冤，強調在出口時都符合標準，怎麼在退回來時卻不符合標準？指控刑事局是「栽贓」；更有民眾質疑此舉是為了討好徐。徐國勇今（26）日僅回應「已請地檢署處理」，便快步離去。

基隆關今年3月5日發現一批由偉剛科技公司製造、出口到德國的504把空氣槍，因板機瑕疵遭買家退運回台，但貨物品名跟出口報單不符，遂取樣送調查局鑑定，發現槍枝具有殺傷力，屬於管制物品，並報請基隆地檢署指揮偵辦。

業者澄清，公司平時專門經營國內外的玩具槍販售，去年10月外銷504把玩具槍到德國，出口前也檢驗過，確認槍枝殺傷力未超過法定的20焦耳，就算擊發也不會對人體產生傷害；到了今年1月，德國客戶發現玩具槍有瑕疵，於是在3月接受退貨，但卻在入關時扣留在基隆關，更被警方直指不符合標準。

「根本是栽贓！」業者表示，警方檢驗時並未確實控管溫度，因此影響了槍體的氣體壓力，導致數據超過標準值，便被認為空氣槍的殺傷力超標；而他無奈只好在今年5月提出放棄書，讓該批玩具槍給銷毀，不過警方仍依違反槍砲彈藥管制條例，將他移送法辦。

不料，業者在5月即同意棄貨銷毀的空氣槍，竟未被確實銷毀，反倒出現在7月20日由刑事局舉行的破案記者會上，還邀請到當時的新任內政部長徐國勇出席。

「是在拍馬屁討好徐國勇嗎？」有民眾質疑，警方此舉如果不是要給新官上任的徐國勇做場面，就是欺負徐還沒進入狀況，挖坑給他跳。

對此，徐國勇今（26）日上午9時在基隆市警局進行視察時，面對記者堵訪僅回應「那件案子已經送到地檢署，由檢察官指揮處理」其餘沒有多談，便快步離去。

(中時 )