蔡總統南下勘災 積水退去居民忙清理家園

2018年08月26日 11:19 中時 莊曜聰

蔡英文總統上午到麻豆代天府參香並探視災民。(莊曜聰攝)

收容所民眾大部分已返家清理。(莊曜聰攝)

民眾忙著清理家園，早就離開收容所。(莊曜聰攝)

連日豪雨重創南台，繼昨日嘉義之後，蔡英文總統26日繼續在台南的行程，一早先視察曾文溪排水狀況後，再趕到麻豆代天府，準備探視收容的災民。但麻豆災區積水經過一夜，大部分都已經消退，雖然上午還有間歇雨勢，但民眾趕著清理家園，幾乎沒人留在收容所，蔡英文總統在參香、聽取簡報，訪視還留在收容所的民眾後，隨即驅車趕往鹽水，訪視禽畜舍善後及消毒作業。

或許是昨日嘉義搭乘裝甲車巡視風波未歇，蔡英文總統今天看來神情疲憊，臉上也沒了笑容，加上台南市有5個巡視行程，都有些距離，因此停留時間較為短暫，過程也相當低調。

台南麻豆因為豪雨造成北勢、小埤、埤頭、港尾、海埔等處大淹水，民眾無家可歸，市府啟動救援及安置機制，光是麻豆代天府香客大樓，就協助安置200多位災民，但隨著積水退去，民眾也陸續離開回去清理家園。

昨天水深及腰的埤頭、小埤，水勢已經退去，民眾趕緊搬出家中泡水的家具，打掃屋內環境，收容所僅剩不到50人，蔡英文總統仍依既定行程前來，不少民眾等不及總統關心，就趕著回家，場面冷清。

(中時 )