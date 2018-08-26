暴雨重創南台灣！高雄 台南市長參選人勘災送暖

2018年08月26日 11:02 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

豪雨釀淹水災情，國民黨台南市長參選人高思博連日前進災區勘災，炮轟治水不力。（資料照,曹婷婷攝）

連日豪雨讓南台灣多處地方積水成災，許多居民叫苦連天。欲參選高雄、台南的政治人物的動態引起外界注目，國民黨台南市長參選人高思博、民進黨市長參選人陳其邁都到災區聽取民眾陳情抱怨，民進黨台南市長參選人黃偉哲則請團隊發言人郭國文商請日本友人煮150碗拉麵供災民享用。

南臺灣多處積水，外界除了檢討執政團隊外，也關注欲參選台南、高雄兩地的政治人物動態。高雄部分，民進黨參選人陳其邁陸續前往三民區寶業里、岡山五甲尾、美濃了解受災狀況，24日也趕到大寮、六龜等地掌握淹水情形，並宣布暫停所有競選活動，以全力救災優先。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜雖也暫停競選活動，趕赴岡山、永安關心淹水戶，但24日上午他參加議員參選人陳若翠活動，唱歌跳舞引發熱議。韓國瑜表示，這場是陳若翠早就敲定的行程，以歡樂氣氛強調高雄需要振興觀光產業，現場邀身障人士樂團表演，若臨時取消，對方會很失望，他才決定出席，他說這2天他都是勘災行程，並覺得這幾年市府花303億元治水成效不彰。

台南部分，國民黨台南市長參選人高思博前往災區勘災，看著大半台南浸在水裡，宛若一座水城，他痛批治水無效，並主張台南市區域排水防洪率應提升至50年，甚至200年，低窪戶補助購置防水閘門。民進黨台南市長參選人黃偉哲前往仁德區三爺溪周邊查看災情時，巧遇計程車拋錨，黃捲褲管協助司機將計程車推至地勢較高處，黃也送上150碗日本拉麵給災民。

(中時電子報)