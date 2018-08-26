【雨災攻略】－大寮、林園市議員參選人邱于軒評：韓國瑜太老實、蔡英文太聰明

2018年08月26日 11:04 中時電子報 綜合報導

本次中南部大淹水，造成淹水災情嚴重，在勘災的議題上藍綠陣營有兩位政治人物引起熱議，分別是國民黨的高雄市長候選人韓國瑜和民進黨籍的總統－蔡英文。大寮、林園市議員參選人邱于軒就以兩人的【雨災攻略】來評論雙方的表現！

韓國瑜之所以失分在於民進黨籍的段宜康立委指控韓國瑜在高雄雨災之際，出席身障團體「奇異果樂團」的表演活動，更於活動中忘情熱舞！

邱于軒呼籲段大委員冷靜思考，曾任三屆立委的韓國瑜會如此沒有政治敏感度?會在對手陳其邁委員大張旗鼓宣佈：為救災暫停全部競選活動，卻帶著黨籍議員巡視還不忘通知媒體採訪時和身障朋友跳舞，這表現顯然令人出乎意料!

邱于軒提供

邱于軒認為主因是韓國瑜太老實！韓國瑜前天便率先赤腳深入旗山探視淹水民眾，隔天也是先了解災情後抽空30分鐘出席由一群身障朋友認真籌備了一個多月的歌曲演出，「老實」的韓國瑜不忍讓身障朋友失望而出席，席間又因太過感動而真情流露的跳舞，這種真性情在充滿「腹黑學」南部政壇，難怪失分!

相較於倫敦政經學院畢業的蔡英文，邱于軒認為她的表現就高招多了，視察時為了怕民眾不知道，還特地乘坐八輪傳動的雲豹裝甲車大氣出巡，加上隨行的隨扈和官員，讓人不知道總統駕到也難，難怪家中淹水的民眾看到「威風凜凜」的蔡總統會用「掌聲加尖叫」「請」她下車，也在台灣勘災政治學中留下精彩的示範！

這兩人對南部雨災和民眾的關懷高下立見，邱于軒身為大寮林園市議員候選人中的新世代也從兩位政治前輩身上學習到：作秀是一時的，真心關懷才是得民心的最佳良方!

(中時電子報)